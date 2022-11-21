自由廣場》大熔爐裡看見台灣的幸福

◎ 蔡玉茂

星期天教會聚會時，牧師講道完，要兩三人一起禱告。我走到前排的一位老先生旁，邀請他一起禱告。禱告前的簡單交談中，知道他從伊朗來，而伊朗最近有位女孩子因為拒絕戴頭巾蒙面而被捕而後死去，引發極大的抗爭。他要為伊朗禱告，祈求上帝祝福伊朗，保護那些為了爭取民主自由而站上街頭的人們！當他知道我從台灣來，他的眼中流露出羡慕的眼光，盛讚台灣的自由民主！

伊朗在一九七九年何梅尼建立新政權之前，人們可以自由穿著，不受政治或宗教影響。人民要從自由開放的社會去重新適應封閉的社會，這樣的痛苦，香港人最能感同身受！伊朗的朋友擔心回去可能會有生命危險，因為信奉伊斯蘭教以外的宗教都是違法的；越南的朋友擔心回去探親會被政府盯上，因為他年輕時非法出境，舊帳可能被翻出；中國的朋友怕回中國後返美會有問題，因為美中關係的緊張；馬爾地夫的朋友擔心國土被海水淹沒，因為全球暖化；印度的朋友擔心醫療能量的不足，因為他們是受新冠病毒危害最深的國家之一；馬來西亞的朋友擔心排華的問題，不想讓小孩在那裡成長；哈薩克的朋友則擔心緊臨俄羅斯，會不會成為下一個烏克蘭；西藏的朋友則憂心文化保存，因為他們沒有土地去承載他們的文化。

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台灣人是幸褔的。有了比較，更加體認到這份幸福的真實！而這幸福是很多民主前輩的犧牲所換取的，我們要善加珍惜，並用選票告訴世界，我們珍惜並保護這份幸福，也要讓我們的子孫可以繼續亨有這份幸福！

（作者為電腦工程師，美國明尼蘇達台灣線上圖書館（http://tolib.org）負責人）

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