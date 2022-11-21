自由廣場》看不下去的老師：民眾黨連這個也要「黑」？

◎ 林志翰

民眾黨新竹市議員參選人「們」舉行記者會，指控關埔國小校舍興建過程中不斷膨脹預算達十六億，搭配自家黨主席柯文哲指稱新竹市政府內有「不可告人之事」的政治口水，意圖抹黑林智堅、甚至是沈慧虹。

筆者曾到關埔國小參訪數次，這所在一期工程獲得國家卓越建設獎「雙金」的國小，竟然在這場選舉中被民眾黨拿來「圍魏救趙」，試圖轉移高虹安詐領助理費的爭議，上樑不正下樑歪，民眾黨全黨上下像極了柯文哲。

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首先，民眾黨新竹市議員參選人「們」說關埔國小興建費花了近十六億、六年還沒完工。實際上新設校工程總經費為十三‧八億，兩者差異很大。民眾黨這些市議員參選人「們」如果能學到高虹安管理數字的能力，斤斤計較助理們上繳的八十幾萬公積金，病假一小時要扣多少錢、一元塑膠袋也要報帳，就絕對不會將十三‧八億說成十六億。

一些民眾黨支持者說蓋個校舍只要一、二億就夠了，十三‧八億一定有「詭」！筆者特舉柯文哲主政的台北市南港區東新國小為例，請教這些柯粉。東新國小校舍「改建」在一○八年六月開工，一一一年六月底陸續完工。注意，不是「新建」，只是「改建」。這所由三棟高低不一的建築連結組合而成的校舍，花了三年的時間，整個工程經費約五億八千萬元。關埔國小則是「新建」，從零開始，校地徵收、六棟校舍、一棟行政大樓與圖書館，另有地下停車場兩層構造物。請比較一下十三‧八億的「新建」學校，與五‧八億三棟建築物的「改建」，民眾黨說關埔國小校舍興建一案是弊案，關埔國小的師生家長、教育界，乃至於新竹市民，聽得下去嗎？難道你們自以為選票太多不怕得罪人？

其次，當民眾黨砲轟新竹市政府只注重景觀美學，痛批林智堅、沈慧虹就是關埔地區學區爆量問題無法解決、孩子無法就近入學的「問題製造者之一」時，那種文化內涵的貧瘠與生活常識的淺薄可見一班。因為，關埔國小的校園工程採低密度、開放的群落式建築，以因應低、中、高年級孩子不同的生長及學習需求，希望孩子們透過校舍建築的過程，能與校舍一同成長，懂得感謝、親近自然、熱愛土地，並且能夠充分學習。分期興建校舍本來就是工程計畫的一部分，注重景觀美學的執政理念更帶給新竹人一份光榮感。關埔國小因為新穎的教育理念與優質建築，以致學區爆量，大家搶著入學，這是全台灣各地明星學校的共同問題與無奈，跟弊案有何相關？

（作者為國中教師，台南市民）

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