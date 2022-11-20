自由廣場》地表上最危險的地方

◎ 鄭麗伶

距離搬回台灣的日期不到一個月，近日週末都排滿美國好友的約會。有趣的是，大家像錄音機一樣問兩個問題：你們擔心中共對台灣的威脅嗎？何時是最適合拜訪台灣的月份啊？

最特別的是上週和Ｊ的碰面。三年沒見，不光是疫情，也因好友過去兩年遠在台灣。年輕有為的朋友與合夥人在台灣開分公司，還取得台灣就業金卡。這次回來是探望父母，把家當打包儲藏後於明年初回台。雖工作繁忙，但Ｊ仍努力學中文，覺得台語太難但有趣，甚至關注台灣的政治議題。我們三人聊天長達三小時，從美國期中選舉、高虹安的「公費」留學及論文抄襲和小金庫、阿中部長的參選、一路談到共機天天擾台的新常態。

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問他是否適應台灣的生活？Ｊ表示很好，尤其是經歷過威州曾封城兩個半月的體驗，他對台灣防疫的成功是特別有感。朋友對台灣軟體工程師讚譽有嘉，喜歡台灣，甚至發現自己回到美國有文化衝擊。但Ｊ也說他感到不解，為何許多台灣人似乎對中共的威脅很無感？

好友的疑問很合理。全球對中國武力威脅台灣感到憂心和憤怒，英國經濟學人也曾以「地表最危險的地方」來形容台灣。我向Ｊ解釋，中共恐嚇武統台灣幾十年，確實造成民眾「沒啥大不了」的假象。但台灣人會如此無感，和胳臂往外彎的在野黨有關；他們不斷主張不要戰爭要和平，以及跟中國和談的假議題。幾十年的黨國教育，加上一些「匪媒」（借用曹董的金句）的推波助瀾，對特定族群和年齡層造成嚴重的認知誤導。

聽到跟中國和談，Ｊ馬上說別開玩笑了，沒看到蘇俄侵略烏克蘭的前一天還在「和談」嗎？沒錯，中共向來是抱著飛彈談和平交流，日後就是併吞侵略，至於白紙黑字的協議不過是「歷史文件」罷了。

內蒙簽過「和平協議」。

西藏簽過「和平協議」。

新疆簽過「和平協議」。

香港也有過「五十年不變」的承諾。

國民黨和其支持者能「例如」一下嗎，昭告天下誰和中共簽了「和平協議」後安然無恙？但這或許是強人所難，畢竟國民黨也曾和共產黨數次「和談」，結果就是國民黨一路「轉進」逃難到台灣。

台灣若真是「地表上最危險的地方」，最艱巨的挑戰不在海峽對岸，台灣人若團結，會有全球民主陣營做我們的後盾。台灣最危險的是國內有人不僅沒有捍衛家園的決心，甚至唯恐不亂、興風作浪。我也來個「例如」好了，國民黨立委孔文吉曾在立法院質詢政府：「憑什麼要求中國放棄武力統一台灣？」有此在野黨，台灣還需要敵人嗎？

今天的台灣人何其有幸，全球最長戒嚴紀錄保持者，現已是亞洲名列第一的民主國家。我們自由選擇生活方式，自由集會遊行喊凍蒜凍蒜，首長跟民代都得彎腰拜託你手中的一票。但這些幸福是有代價的，是許多前輩犧牲所換取的。甫過世的前美國國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）曾說，「閉着眼睛等待最壞的情況能自己過去是很誘人的。但歷史告訴我們，自由若要存在就必須被捍衛；謊言若要停止，就必須被揭發。」別以為地方選舉與國家定位沒關係，全世界都在看。二○○八年馬先生當選後，當台美同鄉向一位美國議員表達馬總統傾中而擔憂台灣安危時，此國會議員直接回覆：「你們還要我怎樣？你們的人民已經發聲了。」

問我們的好友Ｊ就知道，十一月二十六日每個人手中的那張選票，就是捍衛自由和台灣對國際社會的發聲。

（作者為威斯康辛大學病毒博士，北美洲台灣人教授協會會長）

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