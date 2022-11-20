自由共和國》傅安堂／從樟宜機場的成功 看香港的衰退與桃機如何超越（上）

位居航廈中央目前世界最高的四十公尺室內瀑布「雨漩渦」（Rain Vortex）更是旅客打卡拍照的必去之處，成功吸引旅客願意前來加坡旅遊及轉機。（彭博檔案照）

傅安堂／資深航空從業人員

新加坡樟宜機場在這次新冠肺炎疫情下，靠著政府的政策支持及新航的努力佈局，成功站上亞太飛航樞紐龍頭地位（法新社檔案照）

新加坡樟宜機場在這次新冠肺炎疫情下，靠著政府的政策支持及新航的努力佈局，成功站上亞太飛航樞紐龍頭地位，讓昔日對手香港機場短期內難以追趕，而桃機是否有望超越香港機場取代其昔日位置呢？

新航與樟宜機場的關係就如國泰與香港機場一樣，新加坡與香港面積與人口都比台灣小，單靠新加坡國民或香港特區人民並無法支持並滿足其航空市場規模；但憑藉政府支持（香港回歸中國以前已是重要樞紐）與新航／國泰的努力，加上航權上的優勢，成為亞太區最重要的轉機及航空樞紐。桃園機場則因先前政府並未重視航空政策及中華航空經營策略不在轉機市場，直到長榮航空營運後才開始佈局並積極爭取轉機旅客，但是已經落後新航國泰多年要追趕並不容易。

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根據Sobie Aviation公司最新的數據顯示，樟宜機場為二○二二年亞太最繁忙的機場，截至八月底已有一六五○萬旅客運量。尤其在第二季就有七三○萬人次進出，領先第二名的印度德里機場三二○萬人次之多，亞太地區第一的航空樞紐地位不容置疑；昔日競爭對手香港機場去年已經被擠出了亞太地區前十名之外，今年一至八月旅客才一七二萬三千人次遠遠落後樟宜機場。桃園機場一至八月旅客是一四五萬三千人，因為台灣還是有入境旅客限制再加上香港比台灣提早鬆綁隔離天數，桃園機場今年無望超越香港機場取代其樞紐地位，是一件相當可惜的事情。

樟宜機場如何成功

一、政府的支持︰新加坡政府對於如何發展觀光十分重視，而吸引旅客前來最重要的就是便捷的航空運輸，因此除了扶植新加坡航空之外，對機場的建設與規劃更是世界有目共睹。樟宜機場除了屢獲世界最佳機場前十名等獎項之外，為了吸引旅客前來新加坡轉機，更在二○一九年四月推出星耀樟宜（Jewel Changi）航廈，這座樓高十層集購物休閒、住宿餐飲、景觀花園等多功能於一體的綜合性建築，立刻吸引世界目光。位居航廈中央目前世界最高的四十公尺室內瀑布「雨漩渦」（Rain Vortex）更是旅客打卡拍照的必去之處，成功吸引旅客願意前來加坡旅遊及轉機。

新加坡是最早把COVID-19視為流行病的國家之一，樟宜機場則是亞洲最早開放的機場。新加坡自二○二一年即開啟「疫苗接種者旅遊走廊」，陸續納入開放最多達卅二國旅客入境不須隔離。今年四月起更是全面開放，只要完全接種即可免隔離入境。對外全面重啟國門前，樟宜機場也同步進行調整，例如推廣非接觸式服務、升級自動化查驗通關系統與清潔消毒設備等；為了迎接旅遊反彈，航空公司與地面服務和餐飲提供商超前部署，積極招聘員工避免人力短缺危機。

至今年九月為止，樟宜機場旅客人數已恢復至新冠肺炎疫情前的六十％以上，航班也恢復到疫情前的三分之二，並預計在年底旅遊高峰時會恢復超過八十％。為應付預期增長的旅客和航班量，九月起率續重啟第四及第二航廈，藉此將能應付疫情前的每年七千萬人次旅客。可見政府的支持與有效管理是樟宜機場可以成為亞太第一航空樞鈕的重要力量。

二、新航經營策略與國際宏觀：新航除了擁有世界大部分國家的航權之外，更積極佈局龐大的轉機市場，其服務品質屢獲最佳航空公司前十名等各項大獎，更是其他國際航空公司學習的對象。最近更與印度塔塔集團（Tata Group）就其合資航空公司 Vistara 與印度航空的潛在合併進行談判，以使新航在南亞擁有更大的立足點並藉由印度龐大的旅客來繼續鞏固其亞太航空樞紐地位。新航認為印度國內和國際交通需求強勁，預計未來十年將增加一倍旅客人數。由於中國仍因疫情而採取嚴格的清零措施，導致經濟成長明顯放緩，印度將成為商業航空的下一個重要市場。

當各國航空公司還在為復甦之路打拚時，新航已經規劃好其下個十年的戰略目標了，更有不少評論認為，不論是金融中心地位還是國際航空樞紐地位，香港都已被新加坡全面取代！

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