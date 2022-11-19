自由廣場》檢舉種大麻 獎金應提高

◎ 陳宏煇

報載，桃園檢警九月二十日在龍潭地區查獲利用農地種植大麻，查扣四二一八株大麻，黑市價值超過十二億，約可供一百萬人吸食，一旦流入市面，將對社會造成嚴重危害。

事實上，依據《毒品危害防治條例》第十二條：「意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。」雖然法律規範的刑度相當重，但近年來查獲種植大麻的數量卻是屢創新高，顯現刑罰雖重，但種植轉賣的利潤卻更高。

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以此次查扣四二一八大麻株為例，一株大麻株約可生產三百公克，一公克的黑市價格約為一千至一千五百元，至少可獲利十二億六千萬元，甚至可達十八億元以上。如此暴利，許多人才會鋌而走險種植大麻。反觀檢舉種植大麻獎金，卻是不成比例。依據《防制毒品危害獎懲辦法》第六條規定：「檢舉意圖供製造毒品之用，而栽種罌粟、古柯、大麻，查獲未滿十株者，每株發給新臺幣五百元；十株以上未滿一百株者，每株發給新臺幣六百元；一百株以上未滿一千株者，每株發給新臺幣七百元；一千株以上者，每株發給新臺幣八百元，但最高不得逾新臺幣二百萬元。」也就是說這次桃園檢警所查獲的台灣史上最大數量大麻株案，檢舉人獎金只有二百萬元。

筆者認為，黑市暴利和檢舉獎金相差懸殊，檢舉人雖然冒著生命的危險向檢調機關檢舉，但最終卻只獲得不到千分之二的獎金，會導致許多人就算知情卻不敢、不願檢舉。法務部實應修法適度提高種植大麻的檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，民眾勇於檢舉栽種，才能避免大麻流入市面，危害社會大眾，尤其是大學生及青少年的身心。

（作者為大學生輔人員，新北市民）

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