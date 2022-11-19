自由廣場》高虹安案證人遭恐嚇 檢方應先查明

◎ 黃帝穎

高虹安詐領助理費案，台北地檢署已依據「貪污治罪條例」分案偵查，但卻傳出證人遭恐嚇、封口，嚴重影響偵查程序及司法公信，北檢應先查明。

民眾黨前新竹黨部執行長林冠年在北機組檢舉高虹安案時表示「已有超過五名吹哨者，他們壓力都很大，還聽到黑白兩道都在找他們，希望檢調趕快約談他們」；網紅四叉貓也說，有收到前助理給的錄音檔，高虹安辦公室的高階主管威脅恐嚇下封口令。

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貪污案的證人串證、滅證，是非常嚴重的問題，過去案例均以「羈押」等強制處分，避免證人受到干擾，例如：詐領助理費的澎湖縣議員成萬貫，法院即裁定「羈押」以防免干預證人。

臺灣高等法院高雄分院刑事裁定一○九年度抗字第一五三號「被告對前開證人具有相當程度之影響力，有操縱之可能，且由卷附LINE對話紀錄觀之，亦可認被告有掩飾案情之動機⋯認為被告有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞…有羈押之必要。」法院裁定羈押詐領助理費的成議員，最終重判十年六個月。

高虹安助理費案的恐嚇證人情節，有比上開判決的LINE對話紀錄，更直接的錄音檔為證，為確保偵查程序公正及司法公信，北檢應優先保護證人。

（作者為律師，永社理事長）

「勞權女神」講話不一樣了

◎ 陳建志

民眾黨新竹市長候選人高虹安深陷助理費爭議，對此，民眾黨桃園市長候選人賴香伶日前表示，助理若覺得不公或委屈，申訴管道和平台都建置非常完善，但在網路上帶風向或是透露給特定媒體，對正規的管道反倒棄之不用，不是很好的做法。

高虹安爭議爆發之初，外界就關注號稱「勞權女神」、曾任台北市勞動局長的賴香伶，何時表達聲援。不料，拖延多日的起手式，卻如「資方女神」，喊話要使用正規管道。似乎忘記勞工與資方地位不對等，若正規管道有用，過去的賴香伶，還需要體制外護勞權、挑戰資方？

賴香伶勞動局長任內，台北市長、民眾黨主席柯文哲為抓辦公室內鬼，動用前檢察官測謊市府同仁，該同仁主動離職。當時就不見時任勞動局長賴香伶說話，同樣經媒體報導後，議會強力監督下，市府才改口稱：未來不會再測謊市府同仁。若非媒體報導、議員質詢，以後測謊可能列為市府任用人員的標配；尤其當動手、下令的是柯市長、柯主席，民眾黨眾人該如何申訴？

今年四月，柯文哲在會議中飆罵賴香伶辦公室主任林恕暉說「誰家的狗，自己回去管好」，賴當下也只是飆淚。有趣的是，柯文哲回應，是賴香伶突然貼臉書，還傳出黨內高層暗酸她「竟要主席道歉」。貼文一出，經媒體披露，柯文哲才被迫道歉。請問賴香伶，妳為何不透過申訴管道申訴，對正規的管道棄之不用？

還記得，柯文哲事後道歉毫無誠意稱，爆料文化要改進，要沙盤推演「賴香伶要怎麼講，主席要怎麼回應」，更狡辯，這是作為小黨、人手不夠的窘境，不然就事先討招。如今賴香伶說法與柯文哲如出一轍，難免諷刺。

自詡勞工立委的賴香伶，顯然忘記勞工申訴、投訴的權力不對等，小蝦米對大鯨魚的困難。如果貴為立委的她都要倚靠媒體伸冤，何況年輕辦公室助理要申訴立委大老闆。難道賴香玲已經學到柯文哲缺乏同理心的精髓？

（作者為媒體工作者，法學碩士）

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