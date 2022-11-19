「1120國際兒童人權日」籲行政院成立兒童專責單位

◎ 呂鴻基

聯合國大會於一九八九年通過《聯合國兒童權利公約》，並定十一月二十日為「國際兒童人權日」。立法院於二○一四年通過《聯合國兒童權利公約施行法》，我國並已做出兩次《兒童權利公約》國家報告。但兒童權利的保障仍有待努力。

一九九○年代我國每年新生兒人數超過三十萬人，之後一路下滑，到二○二一年只剩十五萬三千多人，總生育率○·九八％，創下新低，今年可能再降到○·九一％，成為全球總生育率倒數第一的國家。二○二一年台灣新生兒死亡率千分之二·七，比日本千分之○·八，韓國千分之一·三，實在差太多。此外，嬰兒死亡率、分齡兒少死亡率、出生體重、肥胖率、近視率等指標，台灣均落後OECD國家。強化兒童醫療網，完善兒童基礎健康照護，實為當務之急。

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另，我國兒少保護受虐人數，二○二○年有一二六一○人，二○二一年有一一五二三人；家庭暴力兒少被害人保護扶助，二○一九年有三八六一二三人次，二○二○年有三二七一五八人次，數字均居高不下。性侵害兒少被害人保護服務，二○二○年有五九七八人，二○二一年有四五二○人，亦未見大幅改善。兒少遭性剝削通報被害人數，二○二○年有一六九一人，二○二一年有一八七九人，甚至有惡化之趨勢。

事故傷害為我國兒少非病死主因，其中交通事故更占首位，二○二○年有九十人，二○二一年有一○一人，傷亡率一路攀升。面對「少子化」危機，生得少固然是個大問題，但如何讓好不容易誕生的小孩平安長大，也是個問題。

台灣喊「少子化是國安問題」已十多年，行政院在二○一八年提出「少子女化對策計畫」，相關經費從一百五十多億元，增加到今年超過八百億元，但新生兒人數還是快速探底。兒少權益及保護涉及社政、教育、醫政、內政等機關，有專責單位才能強化跨部會及跨司署之協調與整合。目前的「兒少福利與權益推動小組」，及「兒少事故傷害防制推動小組」，都因政務繁雜，橫向整合不易，成效不彰，民間團體乃呼籲參考日本及美國在行政部門成立兒少專責單位。透過專責單位強化兒少權利、健康及福祉，並與《國際兒童權利公約》接軌，「國際兒童人權日」過得才有意義。

（作者為兒童健康聯盟榮譽理事長，前台大兒童醫院院長）

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