記者莊榮宏

你可能不相信，即使是非洲豺犬，決策過程也有民主機制。

「現在是不是該去打獵了？」面對這個問題，豺犬們用打噴嚏的方式表示意見，如果噴嚏夠多，一般來說有十隻豺犬打噴嚏，就算是有共識決，大夥可以動身出發了。這是真的。

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民眾黨面臨「立委助理費」的重大危機，黨的形象重挫，造成危機的癥結，與決策過程缺乏民主機制有關連。

據前黨員張益贍公開說法，當初下令該黨立委必須捐出人頭助理供黨團或黨使用的始作俑者，就是民眾黨主席柯文哲，儘管眾人心有疑慮，但因柯匹堅持，大家只好曲意服從，於是設計機制，遊走法規邊緣。近期爆發的助理費和公積金的回捐弊端，與此不無因果關係。

由此觀察，民眾黨決策過程的民主機制，遠不如非洲豺犬，奉勸柯匹，以豺犬為師，別壓得同志都不敢打噴嚏。

民眾黨不分區立委高虹安辦公室，所涉公款私用的諸多問題，堪稱政壇奇觀︰其膽大使人「堂」目結舌，其小氣令人英雄氣短，其情節教人拍案震驚，其發展讓人追不上尾燈，其壓榨員工使人路見不平，其與年輕人為敵令人跌破眼鏡，凡此種種近乎吸血劣跡，令人毛骨悚然、不寒而慄。

最令人不安的是，柯文哲對公私分際，對法律認知與道德標準，俱是低落無比，不但護短包庇，甚至說這一切都「很正常」。光會叫抄家滅族，卻忘了「上樑不正下樑歪」，自己才是最大問題。

事發以來，該黨內部自我監督機制蕩然，面對違法悖德爭議，不自我反省，卻動員「全黨救一人」，對民眾黨原本充滿期待的支持者，信心為之動搖，國人亦驚訝於，這個崛起不過三年的新興政黨，腐敗速度如此之快。創黨所高舉的「超越藍綠」，竟在「公款私用」的項目「擊敗藍綠」。所標榜的「新政治」淪為令人掩鼻的「腥政治」，只見暴君獨斷，不見群臣諤諤，全黨淪為一人之私，欲挽支持者信心，短期看來大不易。

此刻已經不是高虹安能否當選新竹市長的問題，而是民眾黨存亡之秋的課題。重點也不是十一月廿六日的開票結果，而是隔天就必須面對司法追訴的漫漫無期。

因選舉時機敏感而不方便採取動作的檢調，選後必須啟動，高虹安萬一當選新竹市長，她要辭去立委職務，也同時失去保護傘，市政繁重如山，但她不是在檢調，就是在往檢調的路上，要有強大能耐她才能兼顧市政，還要穩住因市長纏訟而人心浮動的市府。

如果幸運，她打贏官司，恐怕也是幾年以後，任期可能即將屆滿，而新竹百廢待舉。如果不幸，罪名成立，她很可能被褫奪公權，剝奪公職，新竹市民得重新選市長，再折騰一回。

但民主就是這樣，政客「歡喜做，甘願受」，選民則是「自己投，自己受」，都須自我負責，休要怨天尤人。

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