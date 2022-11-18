自由廣場》半導體的「靜脈產業」

◎ 陳文卿

一度受國際性通膨影響，台積電股價接連重挫，但巴菲特竟狠砸四十一億美元買了六千○十萬股的台積電ADR。媒體報導除了稱巴菲特是投資台積電外，也說是投資台灣，給台灣的經濟打了一劑強心針。顯見台積電雖然世界插旗，但台灣仍是最重要的基地。

美國力邀台積電去喬治亞州設廠，就是擔心萬一台灣遭受中共攻擊，台積電被摧毀，尖端晶片的來源就完蛋了。就晶圓生產的關鍵設備及材料而言，說甚麼美國都比台灣強，可是台積電的美國廠即使能很快順利量產，但仍無法完全取代台灣。此誠如台積電創辦人張忠謀先生所說的，台積電只有在台灣才能製造如此精良的晶片。原因當然很多，包括卓越的人才、技術以及企業文化等都是。而周邊產業聚落所形成供應鏈的完整性，也是台積電不容易從台灣被移走的關鍵。除此之外，有一項較少人注意到的是循環經濟。

請繼續往下閱讀...

半導體產業使用許多化學品，而基於製程、產品的精密度考量，這些化學品如光阻劑、蝕刻劑、磷酸、氫氟酸等，大多不能像在金屬加工業一樣重複使用，而只能使用一次。因此國內有許多極專業再利用業者，將半導體業所產生種類繁多的化學品（廢棄物）回收，經分離純化後，提供給下游其他產業再利用。以竹科為例，再利用之工廠即分布在方圓不超過一百公里的湖口、大園、觀音工業區內。這些再利用業者雖採用傳統化工產業製程，但對象單一性且對廢棄物特性瞭若指掌，因此是半導體產業得以永續發展不可或缺的「靜脈產業」。經濟部工業局對於這類資源再生的化學品也提供了綠色產品認證。也就是說，因為有這些資源再生產業，半導體業才得以完全符合聯合國的永續發展指標（SDGs）。對於半導體業化學品的回收再利用，我們已建立了完善的稽查管理系統，從循環經濟產業體系來看，這些都很難在離開台灣之後的其他國家可以完整建立的。這個，可能就是值得我們與國際分享的成功經驗。

（作者為台灣資源再生協會常務理事）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法