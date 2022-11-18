自由廣場》國會助理談改革

◎ 慎之

近期新竹市長候選人高虹安引發的助理爭議案，外界關注焦點偏向於貪瀆，但究其根本則是助理法制面的問題。

按當前國會助理混沌不明的制度運作下，全賴立委的自律。但已發生多起貪瀆醜聞，應藉此機會，辯論清楚國會助理的法制定位，不但有助政治清明，對未來的國會人才甄補，更是長遠之計。

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台灣自一九九○年代以來，國會已經完成全面改選，席次減半也已成功。三十多年來，各界對於國會的定位，究竟是兩院制還是單一國會、席次究竟要有幾席、立委選區大小等，都有許多不同爭辯。但遺憾的是，協助立委推動法案的靈魂人物—國會助理，仍定位不明，以致於流動率高，更無助於國會的專業化。

台灣作為一個成熟的民主法治國家，我們這些年來對於國會改革的腳步，似乎因為修憲門檻過高，導致進度牛步，甚至流於瑣碎的選區席次增減，卻對於更重要的國會場址、國會席次及選區劃分，及這次爭議主軸的國會助理定位問題，都無法有效的討論。

放諸世界老牌民主國家，不論是內閣制、總統制，國會都是政治的核心。如近期完成期中改選的美國國會，其國會助理從資格到待遇，都有明確的法制標準，甚至名單必須定期公布。英國、日本也有類似的規則，包括公費助理的資格條件，或是政策秘書的要求等，都有詳加規定。外國曾走過的一些路，對我們晚進的國會體制改革，仍有極大的借鏡之效。

至盼這次高虹安的爭議，除了選舉攻防、貪瀆司法的偵辦之外，也是時候讓我們徹底檢視、盤點當前的國會制度問題，不用修憲、不用各黨爭論的國會改革項目，當屬國會助理的法制改革。已有相關版本在委員會待審，排審三讀只在各委員的一念之間。請把握良機，解決國會助理長期定位不明的歷史沉痾吧！

（作者為台灣大學碩士、國會助理）

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