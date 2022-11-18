社論》別讓選舉抹煞台灣防疫成績

九合一選舉將於下週六投票。這場選戰被賦予多項意義，而超越地方選舉的層次。首先，這是今年八月台灣面臨中國高強度環台軍事演習後，所進行的一次重要選舉。面對台海情勢緊繃，選後呈現的最新民意傾向，將成為國際社會觀察的指標。另外，十八歲公民權修憲複決案能否突破高門檻而過關，將對台灣民主的往下扎根，帶來影響。

在民主國家，期中選舉常被當成對執政黨施政情況的檢驗。台灣這次雖是地方選舉，也被外界認為一定程度反映出民眾對蔡政府表現的評價。美國拜登政府在剛結束的期中選舉，未如選前各方評估，恐大敗於共和黨，民主黨表現較預期佳，而助於拜登總統繼續推動政務的正當性。蔡英文政府也是如此，剩下一年半多的任期裡，九合一選舉的結果，不僅影響執政團隊內部的權力結構，對未來施政，是更進一步的推力，還是會蹣跚難行，都將很快地揭曉。

請繼續往下閱讀...

然而，影響這次投票的因素，還包括政府對於武漢肺炎的防疫表現。過去兩年多，疫情反覆升降，帶給我們的各種衝擊，是整體社會難以抹去的記憶。近期疫情雖已放緩，台灣也重新開放國境，口罩等防疫禁令將鬆綁，民眾正逐步恢復慣常的生活。但針對政府防疫作為，在野方面仍不間斷地進行攻訐，有如挖傷疤般地，讓原本正癒合的傷口，又再被撕裂開來。尤其，中央流行疫情指揮中心前指揮官陳時中投身台北市長選戰後，更被其他政黨鎖定為箭靶，許多防疫批評多屬反覆炒作，目的在鞏固政治同溫層。但政治激烈攻防，民眾也陷入無謂的對立。

部分候選人不以端出政見爭取支持，用「升高仇恨值」方式展開政治鬥爭，是最為廉價。但也因為加大彼此不信任，反讓社會付出更大的代價。過去為了對抗疫情，大家做到最大程度的團結防疫，現在疫情威脅降低，挑起仇恨的政客，則把團結當成贅語。不要忘記，世紀之疫的始作俑者在中國，國外研究機構多指向武漢病毒實驗室的外洩，是武肺的起源，加上中國政府放任病毒蔓延，導致全球受害至今。各國現正脫離疫情，或與病毒共存。唯獨中國仍執行錯誤政策，以清零為由實施強力政治控制，苛政更猛於虎。此等中共政權，對台虎視眈眈，並加大軍事壓力。我們面對的外部環境，險峻情勢更甚以往，國內政客卻想挑起民主內戰，製造政府與人民的對立仇恨，這是為誰卸責、誰最獲利，答案非常清楚。

政府的防疫作為，當然有檢討空間，但部分在野人士的批評，更多的是掣肘與阻礙。二○二○年疫情爆發之初，因染疫致死率高，首要之急在阻隔病毒於境外，當時卻被說成防疫過當。現今疫情朝流感化方向，多為輕症或無症狀，在野又渲染台灣新增染疫數是世界第一。過去台灣的防疫為國際典範，疫苗需求有限，對具效期的疫苗採購則採保守策略，待疫情攀升，在野則狂批為何政府不及早採購；而當政府緊急大量採購並發展國產疫苗，全球也處於搶購疫苗的賣方市場，在野又開罵為何疫苗買貴。防疫措施亦如此，原應中央與地方合作，但當中央管制強度高，不同政黨的地方政府則唱反調；當中央要放寬，則有地方唱衰，更遑論當時還有地方政府一度要繞過中央，試圖與中方洽購疫苗等醫療物資。部分政黨與政客將一場防疫作戰，當成政治較量，部分縣市因此疫情嚴重、幾成破口。政治凌駕結果，是以民眾受害為代價。

現在九合一選舉進入最後競爭階段，部分政黨與候選人又把過去對防疫的謾罵，再演一次，而且利用疫情放緩之際，更加肆無忌憚，包括「謀財害命」等不堪言語，都從候選人嘴裡說出。按其邏輯，政府這般不堪，台灣早該防疫崩盤。但從國際角度，我們的防疫成績仍被高度肯定，無論對疫情控管、疫苗接種、社會移動限制等，皆屬前段班，這與至今實施動態清零的中國，有如天壤之別。在這場抗疫戰爭，我們穩住台灣，走向後疫情時代，區域角色也更受國際重視。全民防疫努力的結果，不該被仇恨的語言所扭曲與抹煞。製造這類言語的背後，不單是為了選舉，更用重組且虛假的記憶，要讓民眾去自我否定，並繼續停留在疫情的陰霾與痛苦。這場選舉若看成是對過去防疫的再度評價，我們應要以更自信態度，為過往的奮鬥歷程，投下信任的一票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法