自由廣場》台灣史當然要放入東亞史脈絡

◎ 李道勇

國教院日前審查一一二學年度小學五年級社會科教科書，南一、康軒、翰林三家出版社被要求得將台灣史放在東亞史脈絡，課本因此被退回重編，書商質疑此舉是配合政府的去中國化政策（無良媒體標題：社會科去中國化延伸至小學？疑未去中國化，國小社會課本首度三家遭退）。

教育部回應，社會領域課綱並未「去中國化」，除了要讓學生從單一區域的學習，導向全球互動關聯的系統思考與多元理解，更要讓歷史教育擺脫特定意識形態或國族觀念的灌輸，成為培養新世代公民素養的重要學科。以南一版本為例，目前小五上學期教認識台灣，下學期談台灣現代與民主化；明年起，主題統整取代時間軸。不過有小學老師認為，學生須橫向連結，一時間恐難以理解多元概念。

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筆者以「甲午戰爭跟台灣割讓」的部分為例，它可能衍伸到帝國主義對於台灣的覬覦，談到滿清無能龜縮到讓原住民獨立去面對美國、日本的入侵，其實滿清在恒春半島的遭遇，已種下禍根（美國入侵半島的斯卡羅事件；日本入侵的牡丹社事件）；清法戰爭也不只是法國對越南的入侵；法軍還趁機攻打台灣，在基隆、淡水與台灣民兵週旋一年（日本還派武官觀察清法戰爭，可見日本之用心）。台灣的歷史事件，不都與東亞史的脈絡息息相關？當然應該予以跨領域的橫向連結。

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）

最台灣味的五上社會課本

◎ 郭燕霖

筆者任教國小五上的社會多年，感想是舊課綱的五、六年級社會課本可說是最台灣化的版本，從史前文化到歷屆外來政權的遞嬗，五、六年級社會課本敘述的史實脈絡相當完整，不管學校是挑選哪一個版本，學生所學到的台灣史原汁原味，不但可以讓學生從單一區域的學習，更可以導向全球互動關聯的系統思考與多元理解，證據就是荷西和日本政權。故而教育部對這一次三大出版社送審版本的描述，也不盡然全對，建議國教院審議委員能再斟酌一下，避免外界對國教院投以「以審代編」的不當聯想。

以筆者實際教授的心得，學生在未具備台灣史的基本觀念和知識就要統整，立意良好，但是在教學現場可能會哀鴻遍野，會有城鄉差距的學習隱憂在。若基於學生在國小階段已有初步的台灣史地認知，國高中再來進行統整，會比較沒問題。

在其他業已實施十二年國教新課綱的部分，以中年級的健康與體育課本而言，國教院所審查通過並實施的課程，筆者看了一下課本和學校的授課教師，健康與體育的課程內容並沒統整，教學的老師也區分得很清楚，健康和體育有可能是不同老師任教，國教院也都放行了，不知道國教院審查社會的版本和健體領域的標準也相同嗎？

十二年國教課綱立意良好，但此次為統整而統整，破天荒退回三家教科書出版商，在短短不到半年的時間，學校的老師須在明年五月選出新版的教科書，這麼短的時間，教科書廠商要重編加上送審，如何編出統整版的社會教科書，實在令人懷疑。

（作者為國小五年級社會老師）

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