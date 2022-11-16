自由廣場》「台獨」到底是什麼？

◎ 施雅軒

十一月十五日新華網發佈「習近平同美國總統拜登在巴厘島舉行會晤」一文，總結交代拜習會的中方重點立場，並不令人意外地，強調台灣問題是是中美關係第一條不可逾越的紅線，但習近平提出「總統先生多次講過不支持台獨，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。

希望美方將總統先生的承諾落到實處」來將拜登一軍，這裡倒是有些亮點，因為這可把中國與美國的「台獨」差異性，直接攤在陽光下。

請繼續往下閱讀...

關於「台獨」認知上的差異性，十一月三日賴清德副總統訪問帛琉期間曾提及，中國的認知是「不贊成統一就是台獨」，而美國的解讀是「進行法定程序就是台獨」，其中的微妙頗令人玩味，舉例而言，十六日蔡英文以中華民國總統身份出席「布希總統中心」（George W. Bush Presidential Center）的視訊會議，這算不算「台獨」？這有沒有踩到那一條不可逾越的紅線？這恐怕就是美中解讀矛盾之所在。

宋代蘇軾「題西林壁」曾道「橫看成嶺側成峯，遠近高低各不同」，百年來台灣民主前輩流血流淚，孜孜念念所推動的獨立運動，終於成為全球地緣政治的論證之一，面對世界兩大強國的政治角力，不禁要問，那來自這塊土地的「台獨」視野到底是什麼？也許該好好想想的時候到了，可別用「不識廬山真面目，只緣身在此山中」一筆帶過，這是未來東亞和平之關鍵所在呀！

（作者是高師大地理學系副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法