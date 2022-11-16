自由廣場》撙節成本 新式高教機飛訓有對策

◎ 張延廷

我國新一代高教機目前正如火如荼的生產及進行換裝飛行訓練，由於「高級飛行訓練」攸關未來空軍戰力養成，因此加強新進飛行員熟悉現代化戰鬥機操縱，並執行多重任務的「先導換訓」，是未來賡續掌握台海空權至關重要的因素。

由於飛行員培養不易，在擔任戰備前的高級飛行訓練，對人力、物力投資非常龐大，其運作成本及現代電子裝備在國防預算中都占相當大的比例。基於節約考量，北約各國已有「聯合訓練」規劃，以輪流派訓模式，使各國能以相同的飛機裝備、機場設施、訓練準則，來實施飛行先導課程。這種「以量制價」的原則，不僅可有效撙節國防預算，亦可兼顧各國國防政策自主原則，而我國在高教機的採購已耗費鉅資，更應從節約訓練成本來減輕預算負擔。

請繼續往下閱讀...

當年日本以F-16為基本藍圖，發展成F-2戰機替代服役已卅年的F-104J，同時又補充主要空優戰機F-15J，該計畫達成的核心目標，就是美國必須對日本的技術轉移。因此日本F-2戰機每架的開發成本降低多達一千萬美元，若連帶計算因量產而減支的成本，則節省更多。

再者，現代空中聯合作戰依裝備功能，由各種不同攔截高度的防空系統建構成一個完整的防空序列。然而，倘若在前沿部署的作戰場域中，配備數位化座艙與資料鏈路的高教機，通常亦可於一般飛訓之餘，兼任起「對地（海）攻擊」科目，尤其新世代全數位化機種，可攜掛傳統空對空武裝，亦能視任務需要加掛集束炸彈、攻艦飛彈，甚至研改版的巡弋飛彈，以期彌補一般戰鬥機的對地火力強度。若我國新式高教機擴張成具備更多立體打擊功能，則增加台澎防衛作戰效益與價值。

另外，由於現代航空事業發達，戰機射控雷達功能與任務亦更趨精密，軍民航之飛行航路交織已非常複雜，隨新世紀地緣戰略演變與重劃，各國防空部署都承擔更大任務量。因此對空情掌握及應對作業程序，已有必要與時俱進修訂，必須維持聯絡機制的暢通，防範各種空中突發事件的誤判，而我國新式高教機亦應考量可擔任局部空防功能，以彌補機齡都逾廿年的三型主力戰機，才能維護台海地區的空中軍力局部平衡。

新型高教機在外型固然延用「經國號」基本布局，但作為一架全新世代的超音速教練機，其定義和功能需符合世界趨勢，作為銜接未來第五代戰鬥機和補充既有空防力量的多功能載具，而「國機國造」既是國防工業政策，那麼就有其必要納入世界通用的航空產業鏈結構，以預留更多戰力擴充的餘度。

（作者是前空軍副司令、清華大學榮譽講座教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法