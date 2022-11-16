自由廣場》（林保華專欄）經濟發展輝煌 台灣厚植國力

台灣選舉的政治廝殺，嚴重忽略台灣這幾年來經濟上所取得的輝煌成就。去年台灣GDP成長六‧二八％，破十一年紀錄，股市加權指數達一萬八千六一九點。馬英九揚言當上總統股市會上兩萬點，卻一萬點也沒到；六三三的經濟目標更是泡影。國際貨幣基金組織預測今年台灣人均GDP將增至三萬五千五百一十美元而超越日韓。台灣今年經濟成長率也可能超越中國。台灣半導體傲視全球，股神巴菲特上季買進四十一億美元的台積電存託憑證。台灣半導體的突出表現引發全球的國安憂慮，凸顯了台灣重要性。

民進黨是左翼政黨，早期被認為有反商情結。然而蔡英文總統與企業的良好關係，及本人的倫敦政經學院的左翼背景，左右相抵，既把大餅做大，也關注分配的公平性。這些年平均薪資一直增長，可惜俄烏戰爭帶來的高通膨把成長率吃掉了。有的年輕人說「無感」，因為既然是平均，自然有人低於平均薪資，這與從事的行業有關，否則怎叫「男怕入錯行」？

請繼續往下閱讀...

去年疫情世界經濟大受打擊，台灣卻脫穎而出，可見經濟政策的成果。要不然，免費的疫苗、對困難企業與困難戶的補助，以及美國增加對台灣軍售，台灣哪來的錢？可是蘇貞昌院長表示政府六年來僅增加約三一○○億債務，遠低於馬英九政府時期的七九○九億。

疫情期間台灣生技業製造出來的高端疫苗也是台灣科技的重大成就。這是台灣對抗來自中國武漢肺炎的定海神針。也就是說，即使中國收買了全世界生產疫苗的企業，台灣也不怕中國的勒索。因此鼓勵生產疫苗就是付出高昂的代價也是必須的。這是圖利全民而不是企業或個人。正是台灣擺脫了中國的勒索，才引發台灣的中國奴才如此仇視高端疫苗而不斷造謠。

這兩年，台積電從落戶新竹，發展到台南、高雄、台中、桃園，也往美國、日本、歐洲發展，成為全球最矚目的企業之一。創辦人張忠謀即將在亞太經濟合作會議經濟領袖峰會發表演說而引人注目。鴻海在新團隊領導下，也正在印度、印尼的人口密集國家大展拳腳。台灣的科技業成為全球經濟不可或缺的一環，誰想破壞台灣，就是與全球為敵。台灣的農漁業產品也在中國打壓下往日美發展，那裡已經可以吃到台灣新鮮水果，香港被視為珍品的石斑魚也在日本上市了。台灣的國際化，豈止政治與軍事？經濟也在大步邁進。

這些成就，除了政府正確政策，也是台灣企業與人民的努力。「綠色執政，品質保證」再次得到驗證。政府的政策當然也不是一帆風順，大家也看到有那麼個別地方政府常與中央政府抬摃，只是滿足個人與政黨的虛榮心，還是做給北京看？未來幾年是台灣能否避免被內鬼出賣而引發中國入侵最關鍵的時刻，台灣選民必須用自己的選票，決定自己的命運。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法