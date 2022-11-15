自由廣場》政見會空白五分鐘，嫌票太多？

◎ 胡顏之

前天，台北市舉辦市長候選人公辦政見發表會，登記參選的十二位候選人統統到齊，當眾人侃侃而談之際，令人意外的是，代表國民黨的蔣萬安竟然最後留下空白的五分鐘。對此，陳時中批評對手是因政見太少，所以講不滿時間；黃珊珊則虧他說，蔣是照稿唸，唸完就草草結束，一點都不意外。

筆者身為台北市民，對於市長候選人沒能善用政見發表會時間，深感詫異，出現這現象，顯示當事人既不夠認真、準備不足，且不尊重市民，更重要的是，這樣的候選人可能應變能力不佳。

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事前，每位候選人都清楚政見發表會的遊戲規則，照理說都會準備充足，並且充分善用每一分每一秒，用誠懇的態度向市民報告自己的抱負，以及對市政的規劃藍圖，就算時間掌控不佳，出現一兩分鐘的空檔，還算是人之常情，說得過去，但足足留下五分鐘的空白，確實讓人匪夷所思，合理質疑當事人不用心，敷衍交差了事，如此態度實在很不可取。

政見發表會講不滿，也是對於市民的不尊重，許多市民朋友平時忙於工作，無暇去了解各候選人的政見，難得選委會選在周末舉辦政見說明會，候選人卻留下六分之一的空白，這叫想認真聽取政見的選民情何以堪？有禮貌且尊重選民的候選人絕不會這樣做，蔣難道是因為民調暫時領先，所以態度變得高傲，還是嫌票太多？

最後，就算真的照稿子唸，因為讀太快，以至於時間空留太多，一個有經驗，懂得應變的候選人也會「脫稿演出」，無論是對選民訴諸以理，或是動之以情，都是可以採取的策略，真的搞不懂蔣為何無動於衷？莫非應變能力不足，這種既定的發表會猶無能力應變，將來市政瞬息萬變，而且沒有事前準備的劇本，試問蔣如何應對呢？市民放心將市政交給這樣的候選人嗎？

參加過演講比賽的人都知道，演說時間不足會被扣分，政見發表會雖然沒有評分標準，不會真的給予候選人扣分，但標準在每個選民的心中，投票的那一天就是最終的評判，筆者相信唯有認真、負責，凡事全力以赴的候選人，才是理想市長的第一人選。

（作者是國小退休教師）

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