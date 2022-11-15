自由廣場》俄烏戰爭啟示 基礎設施成軍事目標

◎ 姚中原

日前媒體報導，因俄羅斯投入大量飛彈和無人機攻擊，造成烏克蘭至少卅％的發電廠和水利基礎設施的破壞，導致能源嚴重短缺。烏克蘭政府自十月廿日起首度限制全國用電。澤倫斯基總統亦公開表示，近來烏克蘭擊落俄軍使用的二三三架伊朗製造的無人機，但全國有許多能源系統遭到摧毀，由於冬季將至，我們已做好準備，因為俄軍仍會持續對基礎設施發動攻擊。

「基礎設施」是指維持人民生活所必須的基本建設，在平時能確保政府的繼續運作，在戰時則有維持軍隊士氣及持續戰力的重要功能，例如水、電、能源、交通、通訊、金融及資訊等。基礎設施的特質是脆弱性高、區域廣泛、破壞容易，因而防護相對困難。

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二○一七年八月，我國中油公司桃園大潭隔離站，因工作人員操作機器錯誤，導致供氣中斷。當時此意外事件，造成大潭電廠六部機組同時停機以及全國十七個縣市、近六百八十八萬戶住家的大停電，連一向不曾停電的台北市「博愛特區」的總統府、行政院、外交部等中央機關，也被波及而斷電。

過去各國案例顯示，攸關人民日常生活的重大基礎設施，如果被嚴重破壞，多起因於天然災害。二○一一年三月發生在日本東北的大地震並引發大海嘯，造成許多縣市的大規模停電與許多道路、橋樑等交通設施的毀損，以及電力工具、維生管線、醫院設備、學校等公共設施的功能癱瘓。

但從俄烏戰爭來看，關鍵基礎設施已成為軍事攻擊目標。十月卅一日俄羅斯發射逾五十枚巡弋飛彈攻擊烏克蘭全境，其中基輔市多處供電和供水系統遭到轟炸。隨後俄羅斯國防部亦發布聲明，「俄國武裝部隊持續以高精準度長程空中和海基武器，打擊烏克蘭的軍事指揮所與能源系統；此次空襲都已達成並擊中所有指定標的」。

為了應對俄軍對基礎設施的猛烈轟炸，烏克蘭已緊急宣布並援引戰爭條例，由政府接管能源企業、電力維修等相關的五家民營企業。同時實施全國各地每天輪流限電三到四小時，政府也準備了一千間的臨時避難所，提供民眾水電與暖氣。

近來俄烏戰爭對台灣的一個啟示，未來兩岸若發生軍事衝突，中共是有可能在「同時間，多地點、大規模、持續性」攻擊我民生基礎設施，以打擊軍民士氣與抗敵意志。因此如何防範並因應上述「基礎設施的潛在威脅」恐是國安單位必須研究的重要戰略課題。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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