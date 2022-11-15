自由廣場》（鏗鏘集）只聞風聲 未見紅潮

◎ 王景弘

美國中期選舉，在野黨勝選是成例，而今年選前物價飛漲，對執政黨更是惡兆，共和黨選情看好，民主黨會滅頂，賣力輔選的前總統川普，傳說還準備在勝選之夜宣佈二○二四捲土重來。

結果風聲大，雨點小，紅潮並未出現，民主黨保住參院多數，眾院可能小輸。選民對拜登政府評價，負面遠高於正面，但共和黨仍存在川普後遺症，他心存復仇，支持激進派，形同自立門戶，結果自己翻車。

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激進勢力相信川普的指控，把上次大選失敗歸罪民主黨舞弊，這次他在關鍵州支持聲浪大實力薄的支持者參選，但他自己違法亂紀，與暴力攻擊國會又脫不了關係，趴趴走助選，對共和黨弊多於利。

共和黨屋漏偏逢連夜雨，最高法院在緊要關頭推翻墮胎權利判決案，讓民主黨「撿到槍」。出口民調顯示，卅一％選民稱經濟因素決定他們的態度，但也有廿七％認為墮胎權利問題是他們投票的關鍵。

墮胎權利是民主黨的神主牌，「我的身體，我自己決定」，其爆發力不下於物價飛漲，拜登雖然施政表現蒼白，替民主黨輔選的歐巴馬，卻有助激發民主黨基本盤的鬥志。歐巴馬的自由派政策由拜登繼承，他的熱情與活力煽起民主黨支持者的危機感。

太平洋另一邊，馬英九帶激進族群替深藍輔選，與川普脫離現實，強勢輔選共和黨，如出一轍。馬英九以和平之名暗渡投降之實，理念不接地氣，被稱十趴總統；整肅本土派王金平，卻取代王金平當抬轎王，更是天大的諷刺。

國民黨激進派一反「坐轎反共」地位，變成抬轎投共，其心可議。血統藍的權力飢渴和投靠紅朝的意圖，已經原形畢露。不願再做奴隸的選民，不要再被他們美麗的謊言矇騙。

（作者為資深新聞工作者）

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