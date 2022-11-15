自由廣場》（北社評論）歷史決定我們對台灣的想像

◎ 陳君愷

近年來，隨著本土文化的復甦，「舊時台灣」或「台味」，成為一種時尚。

在這股風潮中，柯文哲剽竊台灣民眾黨之名，借殼上市，是為著例。由於同樣身為醫師，柯文哲遂以蔣渭水的傳人自居；殊不知該黨黨員中，醫師所在多有，諸如邱德金、彭清靠、王甘棠……等，至少數十人以上，何必獨鍾蔣渭水一人？更遑論該黨原名「台灣民黨」，係由不同提案經投票表決定名者，又豈如柯文哲般、由一人獨斷決定？那個時代台灣人的民主素養，遠超過許多人的認知。

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很顯然的：對台灣歷史的無知，限制了我們對台灣的想像；甚至，降低了我們曾經擁有過的水準。

如果有人知道：當年王育德、黃昭堂等人在日本，一邊從事台獨運動、一邊攻讀博士；而他們的博士論文，都允為該領域的經典。那麼，又如何不會對當前那些靠抄襲來「洗學歷」的政客，嗤之以鼻？

被國民黨政權抹去歷史記憶的台灣人，除了水準低落之外，還因循苟且，滿足於現狀而不自覺。

誠如台大歷史系教授周婉窈日前所提醒的：「當社會一半以上的人習慣『維持現狀』，結果就是社會欠缺想像力」；而這種想像力的欠缺，還包括「不敢想像：我們有自己的『台灣學術院』，不會有一堆親中挺中院士」！其振聾發聵之言，足以發人深省。不僅如此，某院士竟然認定：一九四九年之前，台灣沒有知識分子！甚且，還把追究學術詐欺的公義之舉，視為「相對地微末」的「學術界的個人紛爭」！真令人無言以對。實則，吾人若對連溫卿於一九二○年代中葉發表的〈將來之臺灣語〉、或是早稻田大學講師郭明昆的著述，稍有概念；則台灣的歷史語言學研究，又豈讓中研院史語所專美於前？

頃讀王添灯在一九四六年發表的〈對「五五憲草」管見〉，深覺其水準之高，實不亞於憲法學者！然而，他的正式學歷，卻只有安坑公學校、以及補校性質的台北成淵學校而已！不禁揣想：這樣一位公忠體國、奮發有為的菁英，倘若不在二二八事件中遭非法逮捕並秘密槍決，將會對台灣做出何等的貢獻？

亡人之國，先亡其史。一個忽視歷史的民族，永遠不可能創建獨立自主的偉大國家！

（作者是北社理事，輔仁大學歷史學系教授）

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