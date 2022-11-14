自由廣場》FTX血月崩毀啟示錄

虛擬資產與實質破產

◎ 王晨桓

在歷經二○二二年五月間的Luna事件後，虛擬貨幣圈再次迎來更大的震撼，亦即全球最大虛擬貨幣交易所幣安（Binance）與第二大交易所FTX的「神仙打架」最終章。十一月七日，幣安創始人趙長鵬（CZ）宣布出售其所持有之FTT（FTX平台幣），FTT短短三日崩跌八十五％。十一月九日，幣安CZ戲劇化地宣布已經簽署無拘束力之併購FTX意向書，市場尚未回神，隔日CZ即宣布放棄收購FTX。面對八十億美金的資金缺口，十一月十一日，FTX創辦人暨執行長Sam Bankman-Fried（SBF）正式依照美國破產法Chapter11聲請破產重整，市場血流成河。

究竟FTX會是幣圈雷曼事件的開端，亦或是安隆事件翻版，論者各有觀察。幣圈過度依賴對創辦人光環的信任，交易所與券商身份模糊不清的嚴重利益衝突，交易過程難脫人為因素、資訊揭露不充分等，均為需正視的重大問題。虛擬貨幣強調去中心化，但這個俠盜羅賓漢式的理想，自然難見容於現實世界的監理官兵。有趣的是，SBF長期以來與監管機構以及華府政界間錯綜複雜的關係，也使其飽受抨擊，FTX在十月廿日發布「加密貨幣與FTX監管手冊」，更使幣圈譁然，認為其挾監管機構自重，正是扼殺了Defi（Decentralized Finance）的金融去中心化思想。

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本次FTX事件中，據悉美國證券交易委員會（SEC）及司法部早已對FTX展開調查，日本監管機構已介入終止FTX於當地之營運，巴哈馬更是直接凍結FTX資產。幣圈畢竟仍然是資本市場運作的「法相」之一，筆者相信幣圈及監理機關的虛擬與實境間，必然能形成相對穩定的邊界。

此次FTX事件，台灣幣圈也受重擊，對於個別投資人而言，若無主管機關協助，其單獨面對昂貴而複雜的國外仲裁程序，對於投資人是不可承受之重。加以近年來眾多以虛擬貨幣為名的詐騙頻傳，主管機關應基於職權，扮演更積極角色，清楚定位我國面對數位資產浪潮下的具體戰略方向，以厚植國力。更何況，眾多幣圈要角，與中國大陸關係極為密切，金融去中心化的虛擬世界，若不正視，我國國安防線恐生重大缺口，相關機關應予正視。

（作者為建業法律事務所所長）

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