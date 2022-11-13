自由廣場》讚薛瑞元的堅持

◎ 魏美玲

國民黨黨團書記長李德維，赴台北地檢署告發衛福部長薛瑞元涉嫌違反貪汙治罪條例、公務員圖利罪。薛瑞元重話回擊：他也將對李德維委員提出誣告，「反正我們兩人會有一個人被抓去關」。此事後續將進入訴訟，不需要戰口水，但我肯定機關首長挺身而出為政策辯護及背書。

時間回到去年疫情猛爆發時，台灣的人民急到天天跪求疫苗，恐慌到不敢出門。當時蔣萬安召開記者會，喊話政府應該要動用緊急授權並鬆綁法規、調降臨床實驗人數，讓國產疫苗儘快上路。事過境遷後，現在的蔣萬安批評指揮中心說將接種高端疫苗的民眾當白老鼠。蔣難道不知「任何脫離歷史背景的指責及控訴都是毫無意義的」？

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又國民黨團質疑指揮中心護航高端疫苗的保護效益，要求公開參與學者的名單。然而開放多元社會，每個人都有自已的政治判斷與立場，難道參與的學者都是民進黨嗎？還是要先宣誓效忠民進黨才得以進入學者名單？國民黨的要求根本是藐視學者，也視專業為無物。

尊敬的在野黨，如果有天您成為執政黨，而所做所為相同於現在執政黨的作為，那現在的反對就是為了反對而反對。在野黨仍需具備政治高度及涵養，及對議題論述的能力。如果只會製造聲量，終將淹沒於下一個更大的聲量中。

（作者曾任職IT產業，台北市民）

公務員要為薛部長按讚

◎ 陳安文

立法院國民黨團赴台北地檢署告發衛福部長薛瑞元及疾管署長周志浩涉嫌圖利、違法失職。薛瑞元自信沒有違法，反嗆黨團書記長李維德搞不清楚惹到什麼樣的人，他不是可以任人欺負的公務員，一定奉陪到底。

立委質詢官員是職責所在，但應本於尊重及理性態度，不能口出狂言謾罵及羞辱。官員在職掌事務範圍內，有接受質詢並詳細說明的義務，但逾越範圍，遭人身攻擊或其他手段侵害權益，當可適度反擊。可惜，對於立委無理的批判或刑事告訴、告發，歷來多數官員採取沉默及忍耐的態度，反讓立委更加肆無忌憚，為所欲為。

以本件為例，藍委並無具體有力的事證，充其量都是片面臆測之詞，大動作告發部長，選戰考量作秀成分居多。官員如果悶不吭聲，立委勢必變本加厲，軟土深掘，甚至讓人誤信告發事實為真。薛部長勇敢反擊，以法律訴訟對法律訴訟應戰，不管是為了維護機關信譽或個人權益，都應該受到尊重及法律的保障。

官員針對自認顯屬莫須有的告發，不得不提出誣告告發，一方面也可以遏止立委動不動就隨便告發官員貪汙的亂象，衡情政治上或法律上的效應，身為公務員的筆者，仍認為值得為「勇敢」的薛部長按個大大的「讚」！

（作者為公務員，新北市民）

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