自由廣場》刑警情報佈建與夜壺

◎ 蘇天從

中山分局偵查隊長被爆出到招待所飲宴，並參與豪賭，警方火速開鍘記過拔牌調職。但經檢視影片，顯示林弘基當晚在招待所牌桌上，向牌桌旁其他人員說「兄弟之間不要賭那麼大」，並非正在參與賭博，為之抱不平的員警套用「上海皇帝」杜月笙的自嘲比喻：「政府當警察是夜壺，警察當刑事是夜壺」，平時要嚴格禁止員警接觸特定人士，重大刑案發生時就要刑警「想辦法」。

情報的行話：「績效靠情報、情報靠佈建、佈建靠線民。」佈建善良老百姓能取得犯罪情報嗎？就算想佈建黑道，黑道也不是平白無故的幫警察，這些人所靠的營生不就是娼、賭、錢莊、敲詐勒索，所要的回饋就是警察睜一隻眼、閉一隻眼。

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要不就是火燒屁股了，廿幾年前中壢有一個角頭訃文遺像兩旁的對聯，引用三國演義用為開卷詩─明朝狀元楊慎的「滾滾長江東逝水，浪花滔盡英雄」、「白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風」。像他這樣層級的只有他主動漏線給我，為啥？他曾買了中部一貨櫃進口廢紙走私槍械案的一批槍械，案子已經爆發了，他也透過民國七十九年的報繳免刑條例獻出一批槍械，但販槍中間人仍在跑路，不斷的勒索他否則要咬出他，讓他恨得牙癢。

線民沒有平常的互動交往，怎可能隨便提供稍有不測就足以引來殺身大禍的情報。十二年前台中發生的翁奇楠命案引發警紀風爆，當時為了平息議論，警政署飲鴆止渴的祭下史上最嚴厲的與黑道交往辦法，今天變成了大家隨便抓的小辮子。

在情報與反情報工作中，亙古不變的誘惑與把柄便是「利」與「色」。但要提醒大家的是，天下沒有白吃的午餐，你要對人佈建，被佈建人也想從你身上得到某些好處，如獎金、關說等互惠，運用之妙存乎一心，一切必須建立在合法基礎上，且最好不要給被佈建人知道你個人的一切，包括住處、私人電話、私人生活，以免產生不當後遺症。

我也常想一個沒有情報佈建的外勤警察、刑警，他的日子怎麼過得下去？每當認真的查訪治安人口，總是只有「在家」與「不在家」的情況，又能代表他有沒有再犯之虞？最基礎的佈建是在對象住處周遭佈置個人，才能瞭解到他的動態與交往，要進一步能「拉出」他的同夥為我們所用，就更能知道內層作為，若能「打入」一個我們訓練過的人，足可以運籌帷幄、掌握千里。但要進到「拉出」、「打入」層級的佈建，沒有運用到黑道、犯罪集團的成員，辦得到嗎？

（作者現任公職，著有《百官行述》）

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