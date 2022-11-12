自由廣場》雙11談國殤、新憲

◎ 姚孟昌

在英國，每年的十一月十一日是國殤紀念日。在這天，政府以隆重追思典禮紀念為國死難的英靈。人民也默默地在身上別上小紅花，走到家附近的紀念碑前默哀致敬。

英國青年人在兩次世界大戰中為國家付出極為慘烈的犧牲，如今歐洲已經和平了，歷史一頁早已翻過。然而，人民之所以依然紀念，為的是不能忘記。不能忘記前人的付出，也不能忘記和平得來不易。後人有責任為國家安全與主權獨立盡心竭力，就如他們的先人一樣。

請繼續往下閱讀...

兩個月前，我曾問一位極力鼓吹黑熊學院與要求候選人簽署不投降聲明的朋友：「戰爭必然會帶來犧牲與死亡，如何讓人民覺得付出是值得的，是能夠死得其所？ 」這位朋友沒有回答我的問題。

歷史殷鑒可知， 當年北美十三州人民願意團結在華盛頓領導下奮力投入獨立戰爭，是因為十三州代表已經在費城共同簽署獨立宣言，人民為自己國家而戰。八十年後，美國人民甘願在內戰中付出極大犧牲，為的是維護憲法所建立的國家以及彰顯憲法宣示的天賦人權、權利平等的精神。反觀，台灣人民該為何犧牲？要求人民捨身衛國必須有更為強大的共識才行，這共識就建立在憲法之上。 因此，台灣人民更需要建立一部以台灣為主體的新憲法，並且親身成為這部新憲的主人與守護者。倘若沒有這部新憲法，人民犧牲如何才能稱為死於大義、存歿俱榮？人民若無自己的憲法，就不會有自己的國家，為國犧牲也不會被世世代代人民所紀念。

十一月十一日絕對不應該是個庸俗的購物節。大家毋寧好好想想：「當英國人肅穆地在今天紀念他們為國犧牲的戰士時，我們如何紀念為維護台灣民主自由與主權獨立而犧牲的先賢？」不懂國殤意義的人民，絕對無法保衛自己國家。

（作者任教於輔仁大學法律學院）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法