自由廣場》工業區開發機制三大問題

◎ 王瑞興

彰化縣鹿港鎮打鐵厝產創園區開發案，縣府核准開發許可，引起鄰近社區住戶抗議，向內政部訴願而敗訴。筆者曾任兩縣區域計畫委員會委員，審議過包括產創園區等廿幾個開發案，檢視本案涉及現行開發機制三大問題。

一、地方政府球員兼裁判。凍省前，非都市土地開發之許可，北部及南部區域計畫範圍內土地為內政部主管；中部及東部區域計畫範圍內土地為台灣省政府權責。凍省後，全由內政部審議，迄民國九十年該部將面積規模十公頃以下土地開發，授權地方政府核准（目前擴大授權為三十公頃），開發四大要件，包括興辦事業計畫、環境影響評估、水土保持及開發許可審議核准權，也授權地方政府。換言之，打鐵厝產創園區興辦事業計畫為縣府經濟暨綠能發展處主管，土地開發許可為建設處權責，同屬縣府內部單位，只要縣長決策確定，各項審查容易流於形式。

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二、中央缺乏有效監督。土地開發許可先決條件是，興辦事業計畫經目的主管機關核准，依照「產業創新條例」規定，提具可行性規劃報告前，應舉行公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人之意見，做成完整紀錄，供相關主管機關審查參考。本案問題關鍵在於是否充分考量利害關係人之權益，意即經濟部訂定的規範，及事後備查是否善盡監督之責。至於利害關係人向內政部提起土地開發許可之訴願，並非主因，自然敗訴。

三、缺乏總量控管機制。工業區類別多，除都市計畫工業區外，非都市土地包括依照四十九年頒布之「獎勵投資條例」、七十九年施行「促進產業升級條例」及九十九年頒布「產業創新條例」三種，名稱不同，實際是先後銜接的法制，均以協助廠商取得工業區土地設廠為目的。因此，對於現行閒置已開發之工業區，應積極鼓勵設法轉型，避免影響日益減少的農地資源，及鄰近居民的生活。

我國經濟發展以工業為導向，開發工業區是必要的，但因屬於嫌惡設施，且各界對既有工業區閒置的疑慮，如何強化可行性規劃評估，並落實中央監督功能，是今後努力目標。

（作者為前台灣省政府地政處科長）

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