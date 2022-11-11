自由廣場》曾銘宗惡意誤導 談債留子孫的真真假假

◎ 林尚榮

社群平台最近流傳一張圖卡，「馬政府執政八年負債累累，蔡政府幫忙還債，年年有盈餘」，標題之下，一表格列出二○○九年至二○二一年「中央政府歷年財政總決算」數據，以取信閱聽人。

總決算數字代表當年度歲入歲出相抵狀況，赤字會增加政府負債，剩餘就會減少。台灣事實查核中心指出，圖卡有五個年度與審計部有出入（有四個年度各差一億，而誤差最大的二○二一年，官方是結餘二九七八億元，網傳圖卡為二九七一億元），這極微誤差，並不影響解讀。

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然而，上述指標並未列入特別預算。兩者加總，馬的負債更加可觀，而蔡完全執政的五年中也有三個年度將因此轉紅。換言之，納入這兩者的指標「中央政府公共債務未償餘額」，才是政府債務的全貌。

藍綠不管誰主政，在野總是批評執政亂花錢、「債留子孫」。如今就算蔡政府有好表現，國民黨也有一套數據取信其支持者。

《中時》九月一日報導，曾銘宗表示，中央政府財政快速敗壞，債留子孫，截至今年七月底，一年以上債務餘額達六兆三九九四億元。書記長李德維指出，歷任總統國債統計，馬前總統五·二兆（增加一‧四兆），而蔡英文上台才六年，國債已達六‧六兆元（增加一‧四兆元以上）云云。

事實上，七月底的實際數五兆七五三八億元，曾立委引用的是二○二二年的預算數，足足多了六四五六億元。而根據財政部「公共債務未償餘額」（一年以上），馬英九上任時（二○○八年五月）是三兆六六四四億，交棒時（二○一六年五月）是五兆三九八八億，到今年十月為五兆六九九八億，以此推算，馬八年執政期間新增債務一兆七三四四億元，小英執政六年五個月，新增三○一○億元；平均每年新增債務，馬是蔡的四‧六倍。

李的數據從何而來？馬的五‧二兆是二○一五年（底）的五‧二九六兆，將小數點第二位無條件捨棄；增加一‧四兆是二○一五年與二○○八年的差額，二○○八年為三‧七七八兆，四捨五入為三‧八兆。「被減數」不進位，「減數」進位，刻意要縮小「差」（馬負債增加的額度）。而蔡的六‧六兆，是二○二三年的預算案數，經此操作，終於讓兩位總統各增一‧四兆（五‧二減三·八；六‧六減五‧二）。

由此可知，這已不是一件事的兩種詮釋，而是「竹篙套菜刀」後的惡意誤導，其手法比網路圖卡「不解全貌、片面凸顯亮點」更不可取。

檢視政府的負債，舉債的目的、時空背景也要一併解讀。數據上做文章，只是噴口水、扣帽子；立委之尊，大可不必。

（作者為上市公司經理人）

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