自由廣場》別鬧了，綠共一家親！

◎ 秦靖

據傳德國納粹黨宣傳部長戈培爾曾經這樣說，「謊言重複一千遍，也不會成為真理，但謊言如果重複一千遍，又不許別人戳穿，許多人就會把它當成真理。」國民黨外省權貴上至馬英九，下至蔣萬安莫不戮力奉行這句話。

當蔣萬安在辯論會上指控民進黨「綠共一家親」時，筆者不禁一笑。哪個民調機構隨便做個民調，認為「國共才是一家親」的台灣人絕對超過九成以上。而這種謊言要變成真理，恐怕連習近平也要配合演出，不斷附和民進黨的主張，「中共同路人」的帽子才有機會換民進黨戴。

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如果真有「綠共一家親」這回事，那國民黨權貴們組成的兩岸買辦集團哪有機會在中國喬事，蔣孝嚴又怎會在二○一九年遭到吳姓台商指控收錢關說中國官員卻喬事不成？中國軍機又怎會頻頻擾台，恫嚇民進黨政府？

蔣萬安「綠共一家親」的謊言行不通，但國民黨長久以來的另一個謊言，洗腦台灣人卻快要成真理。馬、蔣這些國民黨人總是道貌岸然地說，恪遵中華民國憲法，堅守中華民國主權，所以馬始終用憲法來否定中華民國台灣是一個國家，認為兩岸是兩個地區，不是兩個國家，讓台灣陷在中國統一的框架中。看看馬英九針對蔡英文總統在國慶日演說中，指出兩岸互不隸屬，推動「台灣」國慶日等言論，聲稱這番言論只會刺激中國，惡化兩岸情勢。

當蔣萬安在市長辯論會上重提中華民國憲法、捍衛中華民國主權時，過去看似真理的謊言，早已被中國重摑數個巴掌，因為沒有九二共識、沒有一中各表，而一中就是中華人民共和國。

蔣萬安了無新意的說法像極了馬英九，他可以「抗中保台」嗎？當台灣人民看到他的父親蔣孝嚴親口說著自己雖然在台灣一住數十年，但「永永遠遠都是中國人」時，蔣萬安的DNA其實就是中國魂，絲毫不見台灣心。

（作者是教育工作者）

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