自由廣場》﹙鏗鏘集﹚撥亂反正，順時前進

◎ 李敏勇

台北市長選舉，十二位候選人中有三位真正角逐市長位子。民調撲朔迷離，蔣（章）萬安、黃珊珊、陳時中，要怎麼看？

蔣萬安奉蔣之名，當然是依靠黨國體制蔣介石、蔣經國留在台灣的後遺現象。如果他遺傳蔣的血統，依蔣經國昭示：「蔣家後代不從政」，已違逆了先人遺囑。蔣經國名正言順的後代冷眼旁觀，想必感觸良多。門裡門外，歷史與現實糾葛，在真相與謊言中，政治權力或權力政治交織在蔣（章）孝嚴一手認祖歸宗人生路，茶餘飯後的金光戲，成了現實政治的投影。

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曾以暖男形影避離黨國戒嚴獨裁遺害，但選戰的壓力逼出原形，惡毒刻薄的批鬥和輕浮淺薄的識見，只看出黨國幽靈的再現。他對陳時中的惡毒攻擊，就如同台灣接納中華民國流亡台灣，中國國民黨執意以流亡中國存在，到頭來只會糟蹋台灣，只會阻礙台灣向前走！

黃珊珊既是親民黨也不是親民黨，既不是民眾黨也是民眾黨，且曾為中國新黨，說無黨不算無黨，她還曾獲民進黨禮讓選立委，被說是政治的機會主義者。師承宋楚瑜，但見異思遷，投靠柯文哲，承襲衣缽。

台北市已讓柯文哲玩弄八年，他的白色政治或許更是白目政治。好好的一個首善之都，被治理成墊底包衰？這種政治人物是對文化最大的侮辱！黃珊珊如影隨形，是柯的影子，改選又不是為了供奉柯文哲，當然要改變！

陳時中擔任衛生福利部長，任疫情指揮官期間不眠不休，有效處理了中國武漢肺炎疫情的遺害，讓台灣在世界各國的疫情控制成績得到好評。他任勞任怨、忍辱負重，指揮防疫團隊，維護相當程度的國民安全。台北市疫情失控時，不也求助中央團隊協力，才得以解決嗎？鬥臭陳時中，為選舉翻臉不認人，正常人看得過去嗎？

台北市長怎麼選，想召喚黨國獨裁的幽靈的市民，也許會認蔣標籤；若想回味連年施政滿意度墊底，看政治連環笑話，或會押有黨卻裝無黨的人選；期待暖心、踏實市政，應該會選擇陳時中。撥亂反正，回歸正軌，順時前進，重拾公道人心，才是首都發展之路。

（作者是詩人）

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