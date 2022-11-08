自由廣場》北韓頻繁武力示威的原因

◎ 李昭賢

北韓近幾天不斷發射飛彈進行武力示威，在十一月五日前，今年已發射約六十枚彈道飛彈。其背後的原因，跟俄烏戰爭脫不了關係。目前極有可能影響全球安全的國家，最主要的就是俄羅斯、北韓與中國。這三國過去的歷史，共同點都是共產主義的威權國家。如今北韓與中國依然是共產主義的政體。即便俄羅斯自一九九一年底更名為俄羅斯聯邦，不代表俄羅斯就完全脫離過去蘇聯的影子。

一九五○年的韓戰，是北韓主動發起的戰爭。北韓是蘇聯扶植成立的，其軍事行動必然有蘇聯的指使。當時蘇聯與北韓極可能認為美軍撤出的南韓，非常容易佔領，可以快速統一朝鮮半島。美國參戰後，美軍的力量讓北韓真正感受到追求夢想不能沒有強大武力。所以導致後來的北韓，不斷地增強軍事武力，甚至擁有核武，並經常試射飛彈，就是想告訴美國與全世界，北韓不是好惹的。正如修昔底德斯曾說的：「強者隨心所欲，弱者任人宰割。」

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如今俄烏戰爭的情事膠著，正是因為美國提供武器給烏克蘭。此番持久戰，其實是在不斷削弱俄羅斯的國力。弱化的俄羅斯，對美國有利。如此一來美國在世界上的潛在對手，就只剩下中國。而中國當前也因為國內政治經濟的變化，經濟成長不如以往。這種局面不是俄羅斯、中國與北韓所樂見。因此，對俄中而言，有必要透過軍事行動，來讓美國分身乏術。

現在，北韓開始頻繁武力示威，拉高朝鮮半島的緊張局勢，不僅可藉此分散美國投注在烏俄戰爭的心力。同時，也方便廿大之後的中國習近平，完成收復台灣的目標。若中國真的為了要轉移國內的壓力，對台灣動武，強行統一台灣，美國勢必無法同時三邊開戰。屆時，美國極有可能三邊都守不住，俄就能快速攻下烏克蘭，北韓佔領朝鮮半島，中國則統一台灣。這就是北韓頻繁展示武力的主因。

（作者是中興大學國際政治學博士）

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