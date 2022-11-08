自由廣場》（鏗鏘集）第三勢力廟小妖風大

◎ 王景弘

柯文哲因緣際會當上台北市長，標榜第三勢力的白色力量崛起，要終結「藍綠惡鬥」，但行動卻是向紅朝、財團靠攏，黑白不忌，此次選舉更演出「藍白」大惡鬥。

民主體制不缺小黨，但不論美、英，經長年演變，都形成兩大黨對峙，小黨只是聊備一格。柯白黨暴起暴落，跳船的比上船的多，正處於「危急存亡之秋」。

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成熟的政黨政治要理性化，老牌大黨有信用也有包袱，黨內競爭激烈，對急於出頭的年輕族群不利。柯白黨利用年輕人焦慮心理，大舉「海選」，招降納叛，平步青雲，但歷練不足，經不起考驗，也一夕暴落。

新起小黨，通病在廟太小，和尚無多，師父只會耍嘴皮唸經，卻又言行不符，不脫迷信黑與金，小和尚缺少見識歷練機會，所學就那幾套，不會有什麼長進，到登台比劃，便居下風。

老和尚裝瘋賣傻，以白色為貴，但只是泡沫的白。自己整天作總統夢，卻找不出像樣的人選地方首長。台北市長候選人是他任命的副市長，換黨比換信用卡還頻繁，但堅持以無黨籍參選。寄生市府仍不甘認柯白黨，身為黃黨卻又與黃黨畫清界線，寧可不明「不白」競選！

他提名的「理工女」新竹市長候選人，靠「背後有兩個老闆」撐腰，未經黨內競爭磨練與選舉考驗而暴起。靠後台硬是國民黨腐化的鐵則，柯白照抄不誤，偏偏挖她腐化的就是以腐化惡名昭彰的國民黨，罪狀即能混就混，能撈就撈。

柯白掌管台北市政，卻以空話大話當酸民為能事；吹噓智商高，才能遠追中國上下五千年高宗太祖，智慧集耶穌佛祖之大成，施政滿意度墊底是常態。好以毛澤東鬥爭術為師，卻忘了老毛罵文革四人幫的舊話：廟小妖風大，池淺王八多！

（作者為資深新聞工作者）

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