自由廣場》習近平第三任期對非洲的影響

◎ 黃新龢

習近平在中共廿大後進入第三任期，繼越南共產黨總書記、巴基斯坦總理後，東非坦尚尼亞總統哈桑也在最近訪問中國，雙方關係提升為全面戰略合作夥伴。

西方國家長期忽略經營非洲，導致中國在非洲的影響力與日俱增，中國外長迄今連續卅二年每年首次出訪選擇非洲國家，凸顯對非洲的重視。近年來中國對非洲除了援助農業技術、基礎建設，並是非洲最大的貿易夥伴外，更開始強化向非洲政界人士宣傳其治理模式和政黨模式，例如中共已斥資四千萬美元，在坦尚尼亞設立「尼雷爾領導力學院」，首批一二○名學員來自坦尚尼亞、南非、莫三比克、安哥拉、納米比亞及辛巴威等六國的執政黨，並在今年六月完成研討課程。該學院除透過政黨外交，加強中共與各國執政黨的關係外，更企圖向非洲各國傳授「中國特色的發展模式」，因此有「中共黨校非洲分支」之稱。

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中國對外交流一向號稱秉持著「和平共處五原則」，即「互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處」，中國也時常批評西方干涉他國內政，然而中國對非洲的影響力，似乎正在打破前述的原則，開始展現介入非洲政治、安全事務的野心，並積極以政黨外交的形式，輸出治理和發展模式。特別是在習近平打破中共長年的接班慣例，修憲取消國家主席任期限制後，恐使非洲以及許多極權國家領導階層躍躍欲試，讓原本已經岌岌可危的非洲民主，更雪上加霜。

此外，中國本身所謂「不帶條件」、「不干涉內政」的援助方式，卻包含著以商業利益掛帥的掠奪。例如：援助工程全由中國企業承包、工人多為陸籍人士、建設後續營運由中國企業負責，導致實際上對當地企業及人民的就業毫無幫助。而中方寬鬆的貸款審查，待債務國無法還款時，便要求以礦產、能源等自然資源，或是港口、鐵路經營權代替，此種方式被國際批評為「債務外交」、「新殖民主義」，造成債務國因無力償還而出讓主權、資源以及關鍵基礎設施，相關合作案也常遭質疑賄賂高層、不透明，引起民怨。

總之，隨著習近平卸任遙遙無期，恐對非洲或其他集權國家帶來極負面的示範作用，特殊的援助方式更加劇當地人民對政府的不信任，造成政治更加動盪。

（作者是法學博士、研究人員）

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