自由廣場》從日本自衛官駐台說起

◎ 林省吾

二○二二年是中日建交五十週年，但中國似乎不在意把中日關係打到冰點。中共廿大之後，世界各國認為「台灣有事」已近在咫尺。台灣準備不足，眾所皆知。但筆者要問，日本有準備好了嗎？

有一些台灣人會期待日本自衛隊協防台灣。但筆者必須說這樣的期待接近幻想。在沒有前例以及現行制度的規範下，自衛隊連來台灣撤僑都是問題，更不要提協防。甚至有日本政治家希望台灣有事時，台灣可以提供飛機協助日本撤僑，如此才能避開日本國內繁雜的手續與責任所在。

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撇開導致自衛隊綁手綁腳的法律問題，在實務上自衛隊與台灣軍方沒有溝通的管道，也是一個嚴重的現實。目前日本台灣交流協會僅有一位自衛隊的西裝組（文官）的自衛官預定駐台。但如要討論緊急事態時雙方的對應與配合，還是必須由制服組（武官）來負責。有消息指出，現任防衛大臣浜田靖一有意推動制服組自衛官駐台。台灣方面能做的，是先準備好軍方與自衛隊溝通的窗口。這方面的人才登用與培育刻不容緩。

日本的官僚體系相當保守，有法律照法律，沒法律照前例。沒有前例就什麼都做不了。因此台日關係在訂定遊戲規則上就顯得非常重要。近年來日本的知台派一直提倡仿效美國的「台灣關係法」，嘗試推動「日台關係基本法」的立法，但仍困難重重。此法案發起人的政治學者淺野和生，在日前出席研討會時表示，廿大之後留給台灣的時間所剩無幾，在法律成案之前，可以先循序一直以來台日互動的模式，由「日本台灣交流協會」與「台灣日本關係協會」來簽訂協議，在實質上規範緊急狀況發生時的應變方式。

綜合以上觀點，筆者認為目前台日已經沒有時間等待時機成熟。在法理上當然需要持續催生「日台關係基本法」，但實務上必須馬上建立可以互信的溝通管道，盡快對「台灣有事」時進行沙盤推演。台灣避戰唯一的一條路是設法提高敵人動武的代價，在實務上推動台美日三方的安全保障架構，才能有效阻止敵人的誤判。

（作者為台灣獨立建國聯盟日本本部成員）

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