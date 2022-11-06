自由廣場》《流麻溝十五號》與黑暗觀光

◎ 潘翰聲

四年前台北市長選舉，姚文智不但辭立委背水一戰，還加碼若沒選上就退出政壇。姚文智果然說到做到，樹立政治典範。之後創辦「湠台灣」，近日推出《流麻溝十五號》電影，上映第一周票房突出，希望能持續加溫，讓社會共同探討前輩們走過的民主路。

韓國以光州事件為題材拍出多部歷史電影，整個城市的人民對抗獨裁政權血腥鎮壓的史詩，讓各國有類似背景的民眾都能共感。但台灣要等到這部片子，我們才真正直球面對白色恐怖，不再拐彎抹角。因為台灣過去遲遲不願面對歷史，以致白色恐怖的定義仍留在骨髓的基因裡，大家都知道發生了那件事卻不能、不敢講。

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國內以往電影對於白色恐怖題材，都是從邊邊角角去談，讓人去揣摩那不能言說的政治性幽靈鬼魅的形狀。侯孝賢的《悲情城市》，敘事始於二次大戰終止，把二二八事件和接著的白色恐怖時代鹿窟事件連在一起。萬仁的《超級大國民》，描述一位老政治犯在解嚴初期出獄，追索過往的贖罪之旅，對比出半個世紀的空間變遷。徐漢強的《返校》，則是從線上遊戲改編為恐怖類型片，經過層層轉譯，基隆中學事件成了被消化的養分，歷史並沒有具體還魂。

《流麻溝十五號》敘述從各地集中到綠島的女性政治犯，用當時各種語言和腔調，道出時代洪流的故事，一段段留在史冊上的經典話語，如絲縷般捻成歷史巨繩，呈現政治犯之間的省籍歧異和族群、職業的多樣，甚至握有小小權力的基層共犯者的人性。電影創作者期待，觀影民眾能夠從片中的線索，由小故事去牽引出大歷史。但是，如果沒有落到實體空間的連結，很難刻入日常生活的世界。國家人權博物館兩年前曾舉辦「大浪來襲」文件檔案展，就是《流麻溝十五號》取材改編的綠島新生訓導處「再叛亂」案。值此該片賣座之際，不妨考慮在各地再次舉辦巡迴展覽，為綠島「黑暗觀光」增添秋冬淡季的吸引力，也讓夏季到綠島玩水的遊客，能看到陽光沒有照到的陰暗面。

（作者為社團法人台灣樹人會理事長）

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