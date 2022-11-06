自由共和國》鄭運鵬／台積電1奈米最先進製程 佈局桃園是桃園大事 更是台灣大事

讓台積電最先進製程持續在台灣、在桃園落地，對國家經濟及就業，乃至於台灣的國家安全，將是強而有力的定心丸。（資料照）

鄭運鵬／桃園市長候選人

四十年來，台灣半導體業已是世界上最完整的聚落，難以複製也難以取代。我們有最先進的晶圓製造，同時在IC設計、材料、封測、載版等等，也有卓越表現。但領先不能只是一時，持續保持領先，意味著不能鬆懈，要繼續衝刺。

這是我從中協助，要讓台積電把最先進的一奈米製程落腳桃園的初衷。這是為台灣想，也為桃園想。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，多數的晶片在台灣製造，若台海爆發危機，對全世界都是壞事。因此，當台灣有全世界都做不到的一奈米時，我們不只會在全球的科技經濟競爭中領先，這樣的「矽盾」，也會讓台灣除了地緣關鍵、民主同盟外，更多一分讓世界重視的保障。

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台積電是一間擅長做長期規畫、有遠見的公司，當二奈米已有計劃時，要繼續往前突破，需要一個更好的投資環境。桃園不只對於高階研發人才有地緣近便的吸引力，而且擁有完整的「護國群山」，即半導體產業上下游產業，因此我和鄭文燦市長判斷，桃園會是台積電有興趣的地方。

一年多前，我與文燦市長開始分工，我在中央串連部會，像水、電需求，以及園區擴大的行政作業，都經過中央和地方，或跨部會間一次次的協調、溝通，排除投資障礙。以用水為例，半導體用水也不能排擠民生用水，所以龍科擴大三期，要大量使用再生水。還好桃園在文燦市長領導下，大力提高污水接管率，從升格前的五％，成長將近五倍，區內外的再生水計畫，才能供應台積電所需。

在用電上，大潭電廠新增機組計畫，在三接順利上線後，就可以滿載發電。加上苗栗通霄電廠，將是桃竹科技廊帶的供電主力。更重要的是，我和文燦市長多次協調台電公司，要求提出新的電網計畫，建設給園區擴充使用的高壓雙迴路電線。土地方面，未來龍科三期的土地規劃，因為市府有落實航空城計畫的經驗，會在安置計畫上妥善照顧民眾，穩健前進。

我還記得我跟蔡總統、蘇院長報告時，除了提到在地的經濟利益外，在這個特定人士炒作「去台化」，誇大台海風險的特殊時刻，讓台積電最先進製程持續在台灣、在桃園落地，對國家經濟及就業，乃至於台灣的國家安全，將是強而有力的定心丸。

美中科技戰的世界架構下，晶片已是一種戰略物資。除了技術保持領先，台灣展露給國際客戶的信賴感，同樣是無可取代的優勢。張善政先生的過去不只是履歷表上的經歷，還有提倡科技業要赴中發展的言論，以及與統派小黨的親近關係，這樣的傾向，與未來的世界大局顯不相稱，台灣的產業未來，實在不宜落在他手上。

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