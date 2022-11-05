自由廣場》美中競爭 拜習會 台灣

◎ 楊宗岳

十月中旬白宮公布了國家安全戰略，十月下旬五角大廈公布了美國國防戰略，兩篇報告都指向了中國是當前具有意圖且有實力挑戰美國的國家，也是美國最大的安全挑戰。發出的訊號清楚，美中當前競爭關係遠大於合作關係。

拜登政府對中戰略與川普同樣是要確保美國的領導地位，只是戰術不同。川普政府發動貿易戰與關稅戰，讓美中競爭範疇聚焦商貿利益。拜登就任總統後兩年來的發展，我們看到的則是美中競爭關係上升到國家安全層次，也意味著兩國競爭是綜合國力的比較。觀察拜登政府一連串對中國的法案與行政命令，我們可歸納出幾個面向：

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金融面：拜登除了維持川普政府的關稅外，另與中國洽簽了美中審計監管協議，要求中國在美國上市的企業須達到美國的審計標準，否則必須下市；中國也允許美國監管人員前往中國查閱財務報告底稿。中國企業如果無法達成審計標準，未來在美國募資將會遭遇很大困難。

經貿面：包含之前的華為等七十家公司被美國公告為貿易黑名單、電子設計自動化(EDA)軟體禁令，以及近期的禁止晶片及晶片製造設備出口中國，並且限制人才流往中國，此舉主要從產品設備以及人才兩方面卡住中國。很明顯是針對習近平掌權以來強調的以國內大循環為主體的經濟發展戰略。

政治外交面：拜登積極拉攏歐洲與日韓盟友採取對中國的一致政策，十月份公布的兩份報告也突顯出與中國的競爭關係是當前美國重點。從目前來看，拜登拉攏盟友抗衡中國有明顯進展，美國與各國的雙方聲明或者是G7的聯合聲明，都會強調台海穩定的重要性，各國對中政策立場已取得大方向的共識。因此看到中國在二十大後積極進行元首外交，相繼有四個周邊國家元首來訪，昨天（四日）則是頗受矚目的德國總理到訪，可看出中國試圖反制美國的外交圍堵，美中之間會有一段較長時間的外交競爭。

美中兩國的競爭攸關台灣，對台灣而言，最佳情境是美中維持一定程度的競爭而不破局。目前中國對美國優先的議題是要求美國解除自由貿易的管制以及放鬆科技割喉戰，美國則是強調希望與中國合作探討下一個階段的關係。兩國看似沒有交集，但據報導雙方正在磋商「拜習會」，這是台灣所需要的情境，不見得是壞消息。

（作者為智庫研究人員，新北市民）

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