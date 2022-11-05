自由廣場》蕭茲訪中的政經分離意圖

◎ 張孟仁

德國總理蕭茲在中共二十大後訪中，成為了G7首位領導人赴北京的先例；不顧眾怒下執意而行，令人好奇其意圖。

事實上，蕭茲就任後的首次亞洲行，卻是調轉了十六年來前任梅克爾亞洲「凡以中國先行」的勢頭，逕奔日本，而非最大貿易夥伴中國。然而，新冠疫情、俄烏戰爭及後續引發的通膨與能源危機，重創德國，經濟衰退。相較於中右派梅克爾所帶來的經濟榮景，紅綠燈聯盟碰上了相當不利的大環境，迫使蕭茲須重回中國大市場尋求機會，媒體報導他此行打算送上兩個大禮：出售漢堡港碼頭股份給中海遠，以及埃爾默斯(Elmos)的晶片工廠可能出售給其競爭對手Silex（中國賽微電子集團的瑞典子公司）。另一方面，他選在出發前具名投書《法蘭克福報》，表明不會坐視中國的人權問題。

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談到蕭茲關注人權的方式，應該有別於梅克爾。儘管梅克爾非常關注人權，但她自剛上任因西藏問題開罪中國後，自此轉趨謹慎，有關人權問題發言多雷聲大雨點小，避免開罪中國。相反地，蕭茲甫上任之際，未去中國，先往日本，明確展示不願「梅規蕭隨」。但鑒於國內外各方批評與壓力，以投書平息眾怒，其實符合他最初的心境。特別是二十大之後的中國，令德國畏懼，從蕭茲所拋出：中國說出要利用技術牽制西方，可看出端倪。準此，他應該是打算要訂單、要市場，先解德國經濟燃眉之急，同時以祖師爺的方式投書說教，以示交代。

蕭茲說與中國市場脫鉤是不智之舉，暗示跟美國考量不同，因此他訪中意義不外乎：一、抱著與中國對話的心態，試圖扮演G7與中國的橋樑；二、以訪中表態換取中國的訂單；三、利用習近平對德國的好感「摸底」，了解北京的想法，以拿捏德國的定位。

綜合研判，儘管德國經濟對中國依賴甚深，仍可靠分散市場作為因應，應不會放棄參與印太地區的安全部署。蕭茲此行可以說是對中國採「政經分離」的策略。只是，中國是否買單，可能得觀察北京如何利用德國反制美歐了！

（作者為輔仁大學義大利語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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