自由廣場》汐止走山 基隆市民的感觸

◎ 金天晴

台灣諺語有一句話「總舖師怕食晝、土水怕抓漏」，長輩常交待我們，要買房前最好挑刮風下雨的時間看屋；而挑候選人最好的時機，在面對天災時，看其危機處理的態度，就知道他的能力了。

半個月前的妮莎颱風，台北市長柯文哲面對水門事件，以一句「國民要對自已的行為負責」的冷酷回答，凍傷不少民眾黨候選人的選情；而當時的新北市長侯友宜人則是在新竹輔選。首都圈最重要的兩位首長，把政治及政黨利益，看得比市民還重要，著實傷了許多人的心。

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這禮拜國道一號汐止路段連兩天走山，南下全線封閉，雖然事發地點在新北市，但對每天有約八萬人通勤的基隆人來說，簡直是要命的天災。而要連任的侯友宜市長依然在新店跟「那個男人」韓國瑜合體拜票，要選基隆市長的謝國樑則跑去桃園跟張善政同台，並只會在臉書抱怨交通塞爆了，晚上繼續在廟前「啟議」。這種對於天災及人民困苦無法同理心的候選人，真的是我們需要的市長？

反觀一樣要參選市長的蔡適應，我從他的臉書上看到，他當晚得知汐止段大規模土石滑落，導致國一南下車道封閉時，第一時間不是趕赴現場，而是立即與交通部長王國材聯絡，協調台鐵第二天上午能否加班列車。因為以他的經驗知道，大雨中邊坡土石大量滑落當下，土壤含水量高，搶災絕對快不了，但台鐵加班，至少可以讓市民朋友有個順行通勤的管道。

另一方面，除了搭乘台鐵及自行開車的上班族外，還有為數眾多的國道快捷公車的使用者，他一通一通打電話取得客運業者支持，達成不減站的共識，雖然還是需要改道，會花多一些通勤時間，但確實解決了眾多市民的問題。

第二件事情他連絡了港務公司，請港務公司協助調整港口運作，讓貨櫃車不要在上班尖峰時間上路，以免增加道路的負擔與用路的危險；第三件事，也是廣大勞工最關心的事，就是請勞動部做勞工的後盾，讓因塞車遲到的勞工，可以不被扣薪與全勤。

這三件看似不是甚麼大事，卻與用路人切身相關。反觀謝立樑，在基隆人最關心通勤的時刻，他做了甚麼？發選舉面紙、跑去桃園跟其他候選人造勢、拿著手機在網路上抱怨塞車，沒有提出任何建設性的意見。

可以說，國道走山天災，給了選民三個禮拜後投票的參考指標！

（作者為上班族，基隆市民）

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