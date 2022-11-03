自由廣場》私大學生評柯志恩

◎ 陳昱丞

在高雄私立大學就讀的我們，實在很痛苦，為何一位市長候選人能夠把我們掛嘴上，口口聲聲為了年輕人好，卻不惜將私校大學生作為政治籌碼，我們一再被柯志恩踩在腳下當作升官的墊腳石，這次我們將有機會不被她繼續壓榨下去。

柯志恩提出年輕人讀大學享有學貸利息補貼的政見，聲稱是要降低年輕人的壓力，但過去她卻時時刻刻想壓榨我們私校生，無所不用其極的「支持調漲」私校學費。選舉是一面照妖鏡，清晰地將候選人的人品映照出來，柯志恩這政見形同對年輕人宣示，我就是要將你們「生吞活剝」，宣示選上市長後，就會繼續荼毒你們的人生，壓榨年輕學子的荷包！

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柯志恩在擔任高雄市長候選人之前，是淡江大學的學務長、國民黨不分區立委，在她擔任這兩個位置時，積極支持大學學費調漲，「學務長柯志恩」還被學生具名指控，在學校會議中把反對調漲學費的學生趕出去！「立委柯志恩」更是主張讓私立學校學費自主，等同於要讓私立學校的學費漲飽漲滿！看到柯志恩之前的「豐功偉業」，是如此視私校生為仇人，要調漲學費掐住學生的脖子，現在看到她說當市長要補貼學貸利息，我起了莫名的噁心感！難道我們私校生是柯志恩的政治玩物？根本十足的「選票土匪」，導致年輕人失去對她的信任。拜託別再把年輕人的痛與壓力變做架在年輕人脖子上的選票鐮刀。在高雄讀私校的大學生，已經看透您的為人，也徹底死心了！

（作者為高雄醫學大學學生議會副議長）

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