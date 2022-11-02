自由廣場》因應可能的戰爭 我們準備好了嗎？

◎ 陳文卿

中共廿大後，將反對台獨寫入黨綱，並強調要加速統一，且不放棄使用武力。國際媒體紛紛發出警告，論調幾乎一致，都認為中共將會以武力奪台，孫子兵法提到「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，因此上策是避免戰爭發生，但避戰前提是讓敵人畏戰，也就是說我們有萬全的準備，敵人評估無法致勝而不敢來。而假如戰爭無法避免，我們不僅要思考如何打贏戰爭，更必須將可能的傷亡降到最低。

但看看台灣對中共可能攻台的反應，除了國防部強調已有萬全準備外，其他各部會從未說明有何因應措施。民間部分大家更是老神在在，台灣人真的是有夠淡定，可是也令人十分擔心。

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現代戰爭幾無前線、後方之分，因此，假如中共真的有進一步的動作，不論是攻打澎湖或本島，全國都必須進入緊急狀態，諸如金融機構如何運作、交通系統如何控制、工廠如何維持生產、教育如何應變等等，如果毫無準備，未做任何實質演練，一旦戰爭真的發生，可能全國大亂。

台灣經常發生颱風、地震，因此大抵已建立因應天然災害的SOP，包括遇到災害時如何降低損傷，以及災後如何救援等措施。可是對可能的戰爭威脅，我們的準備明顯不足的，建立相關的SOP和落實演練已是當務之急！

（作者從事環保服務業）

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