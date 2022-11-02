自由廣場》守護台海安全 從反三戰做作起

◎ 侯信田

儘管目前中國尚未在台海發動正式武力，但事實上在無煙硝的「法律、輿論與心理戰」三戰戰場早已開打，尤其從今年八月中共軍演來看，已可預期未來如真要犯台，將以此拉開序幕。

探究中國三戰戰法，是在二○○三年列入其「政治工作條例」，目前在福建地區更設有三戰基地，主要目標就是台灣，我國則是由國防部政戰局主管研析與反制。

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首先在法律戰，觀察今年六月中國即開始佈局軍演，並向國際稱聲「台灣海峽並不是國際水域」，甚至提出國際海洋法「沒有國際水域」謬論，藉此形塑台海軍演的合理性。到了八月，即以對美國眾議院議長裴洛西訪台不滿為由進行軍演，除了打壓我外交事務外，更是對國人的輿論戰，目的在製造公眾意見的對立與分化；其次在軍事手段方面，則劃設圍台之禁制區來進行演習，雖然過程當中，國防部非常謹慎地應對，但對國人就是一場充滿威懾意涵的心理戰，依此預判，未來一旦中國宣布對我武統，將大肆藉輿論與心理戰分化國人信心。

外交部長吳釗燮日前接受英媒採訪時表示，中國任何的軍事挑釁，只會加強台灣保護國家意識。筆者更認為，國人如何認清中國的「三戰」手段，且有效反制，將是我國守護台海第一道安全防線與成功關鍵。

（作者是國防大學政戰參謀官）

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