自由廣場》（林保華專欄）習近平無後 台灣有韌性

中共廿大，習近平沒有安排接班人。不奇怪，獨裁者不會信任任何人。即使家人，金正恩與金正男也是勢不兩立。毛澤東三個接班人，劉少奇、林彪死於非命，華國鋒也被鄧小平收拾了。毛澤東本意要家傳長子毛岸英，派他去抗美援朝鍍金，即使安排在最安全的彭德懷司令部裡，敵機來襲時，因為貪吃蛋炒飯沒有躲進防空洞而被炸死，可謂人算不如天算；二兒子毛岸青是瘋子（白痴將軍毛新宇他爹）。所以一九五九年廬山會議彭德懷對大躍進提出異議時，毛想到兒子之死時，一面批判彭德懷，一面自嘲「始作俑者，其無後乎」？其實毛有兩個女兒，但他是重男輕女的封建帝王，不承認她們是他的後人。為此他要傳給江青再轉給侄兒毛遠新，晚年費盡心思發動文革清除羽毛已豐的劉少奇，再清除林彪，然而天不假年，來不及完成傳承就嗚呼哀哉。

習近平也無後。要成為毛澤東，女兒習明澤不會成為他的接班人。雖然網路去年傳出習有一位盧姓女婿，但是到底是異姓，如果至今尚未在政壇現身，習近平在五到十年內很難培養他接班。毛澤東死後老軍頭可以鎮住場面搞政變，鄧小平推行改革開放；習近平死後可能就像袁世凱死後那樣聯省自治，中國陷於分裂。

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對中國政局要看這樣遠，就是說，台灣要好好守住這些年，等到習近平駕崩後就是台灣出頭的日子。這是假設習近平不敢發動戰爭促進自己的早日滅亡而做長期的打算。因此台灣不必為習近平的獨裁與好戰而悲觀，倒是應該高興他的獨裁可以更早促使中國出現大變局。

台灣要做到這點，就必須做到蔡英文總統提出的「四個堅持」，最根本就是堅持守護目前叫做中華民國台灣的民主政權。再發揚蔡總統提出的「四大韌性」，在各個領域把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家。而台灣黑熊學院的創立與民眾的熱烈響應，加上曹興誠先生的資助，在加強民防方面如熊添翼，成為對政府的最大支持。這種在台灣生根的全民防禦，也是中共及其第五縱隊最害怕的，因為他們對台灣動手的每一步都要付出代價，這樣台灣才越安全。

習近平與薄熙來是毛式文革的最後餘孽，中共的紅三代大多投入金錢浪潮中，鮮少還有幻想掌控大地沉浮的野心家。大肚腩的習近平壽命有限，台灣的韌性經過歷史檢驗，還將堅持下去。只要台灣選民在今年地方選舉與後年總統選舉中拒絕投票給舔共的紅藍拆白黨，台灣就會進一步爭取到十年的時間，與全球自由世界夥伴一起打贏與習近平獨夫民賊的對決。何況習近平目前要面對的是中美關係、經濟民生與清零防疫三大難題，如果三面楚歌再加上對台動武，將加速出現變相的烏江自刎。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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