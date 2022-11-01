社論》還給西拉雅族人一個公道

憲法法庭上週五宣告，現行《原住民身分法》有違憲法身分認同權與保障原住民族文化等意旨，須在三年內修法或另定特別法。這一違憲宣告，雖未直接解決西拉雅族人的原住民身分和權利問題，仍是這一族群爭取正名及官方認定的一大進展。

西拉雅族人為回復原住民身分，已持續奔走二十多年。按現行法規，原住民分山地原住民及平地原住民，未包納平埔族等其他南島語系民族；憲法法庭認定，此一規範不足，相關機關應限期修法或立法改正，讓具文化特徵、族群認同、客觀歷史紀錄可稽等三要件者，申請核定其民族別，依法取得原住民身分。從而，日本時代戶口調查簿被註記為「熟」或「平」的西拉雅族人及其後代，或其他平埔族群，將可申請適用。

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屬南島語族的原住民族是各族群中最早的台灣住民，儘管如今人口相對少數，在台灣及人類歷史佔有重要地位；國際學界普遍認定，南島語族五、六千年前從台灣向太平洋島嶼擴散，南島語言文化主要在台灣形成，台灣是南島語族的發源地或至少是祖居地。西拉雅人在台灣的歷史溯源尤具關鍵性，十六世紀東來的荷蘭人、西班牙人，以「福爾摩沙人」（Formosan）稱呼在台灣嘉南平原的西拉雅人。在二十世紀中葉之前，西方社會長期以「福爾摩沙」稱呼台灣，「福爾摩沙人」後來擴為台灣全體住民的通稱。同樣地，十七世紀中國明代陳第《東番記》提到「大員」，荷蘭人也以「大員」（Tayouan）稱台南安平，當地原是西拉雅人的生養馳騁場域，有「台窩灣」部落；滿清時代以「台灣」為全島的地名，即由此而來。

後來被歸類為平埔族的西拉雅人在原住民族地位特出，於漢人社會文化形成以前，西拉雅族是台灣人口最多、分布最廣的族群之一，並在荷蘭時代留下可觀的文化印記。荷蘭首任駐台灣牧師干治士（Georgius Candidius）在《福爾摩沙略記》，寫下對「福爾摩沙人」的觀感，以「友善、忠實、善良、好客、理解力和記憶力也不錯」描繪，同時期的德國旅者，記錄並留下「福爾摩沙人」的生活圖繪。更重要的，荷蘭人以羅馬拼音文字發展了西拉雅語「新港文書」，《聖經》、〈十誡〉等基督教經典都有其版本，且沿用了一百五十年，與後至的漢人土地租借、買賣、金錢借貸訂契約也以「新港文」補充並列，直到十九世紀才被漢文化侵滅。

台灣移民史上，後來者常居優勢，西洋傳教士十九世紀前來，看到原住民遭受不公平對待相當關切。馬偕（George Mackay）在回憶錄《福爾摩沙紀事》指出，漢人輕視原住民，透過以物易物、欺騙，奪其財產土地；最早被征服的平埔族，尤常受漢人擺布，族群被壓迫。另一位來自蘇格蘭的甘為霖（William Campbell）牧師雖稱讚漢人是「精明刻苦又孜孜不倦的民族」，也看不慣漢人對原住民的壓榨和詭計。

對原住民的稱呼，反映同樣心態。原住民自稱，除了採居住地之外，常以「人」自稱，達悟、邵、泰雅、賽德克…在各自族語都是「人」的意思，西拉雅一般認為也是同義。但在荷蘭人的「福爾摩沙人」之外，先後來到這塊土地的漢人、鄭氏王朝、大清官方、日本當局，都以番、蕃、高山族、平埔族等外來者帶有貶抑的意味相稱；有時還進一步以生番、熟番、化番區別。其中，平埔族在滿清時代被稱「熟番」，日本時代列為「平埔族」，歷經通婚、賜姓、改名等手法，漢化最早最深，人口在日治末期約六萬，戰後官方統計併入台灣省籍漢人計列，遂在族群分類中消失。

台灣民主化之後，原住民族運動興起，一九九四年李登輝總統正式稱呼「台灣原住民族」，後來並把「四大族群」入憲，原住民爭取正名和還權的倡議有了具體進展。其後經過多年爭取和奮鬥，西拉雅族如今是台南市定原住民族，有平埔族人口的花蓮縣富里鄉也官方認定，交通部轄下有「西拉雅國家風景區」，台南市出現以平埔語命名的吉貝耍國小，在在顯示西拉雅族人的努力有所突破。

這次憲法法庭的宣告，有利西拉雅族以平埔族背景被中央政府正式認定為原住民族，加入現有官方認定的十六個原住民族群之列，今後同樣重要的是走出歷史陰霾，展開文化復振運動，進而傳承深具歷史意義的西拉雅族文化，包括阿立祖信仰、夜祭、公廨祀壺、牽曲等特色信仰，都是要事。

民主台灣多元族群，基於人權、自由的普世價值，恢復原住民應有定位，並加以扶植、保障，為所當為，有利成就族群文化並茂與和諧的整體發展。

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