自由廣場》陰謀論才是毒糖果

◎ 張約翰

韓國廿九日發生的梨泰院萬聖節活動踩踏事件，死亡人數截至筆者行文時已超過一百五十人。儘管過去的經驗已一再證明，這種嚴重的公共安全事件，正是陰謀論盛行的溫床；但這起事件仍然有毒糖果、駐韓美軍出動疑為恐攻等陰謀論。可見在發生這種事件時，不論是出自蹭流量還是好心散播訊息，都很難避免陰謀論的傳播鍊形成。

毒糖果迷思（poisoned candy myth）源於工業革命，是流傳已經超過百年的都市傳說，當時食物由家人、熟人生產轉為工業化大量由陌生人生產，使得對食物的信賴感降低，反映的是生活型態急速轉變下人們的不安全感。典型的毒糖果迷思信徒認為，如果孩童於萬聖節後不久死亡，都該懷疑是毒糖果受害者。

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這種陰謀論最難破解的地方，不在於有多少事實根據可以反駁，而在於信徒與陰謀論賴以產生的意識形態相契合，於是事實被陰謀論信徒打上引號，視為掩蓋真相者企圖迷惑人心的認知操作，愈多的「事實」代表愈強大的認知操作，更鞏固信徒對陰謀論的支持。

梨泰院踩踏事件台灣媒體第一時間紛紛提及毒糖果，來源居然是出自某網紅的「網傳」，或不清不楚的說是「官方」前一天提出警告，甚至說是韓國媒體採訪到的目擊者證詞。筆者不懂韓文但懂新聞，這些內容缺乏明確可信的來源，動機是新聞媒體搶快、意見領袖自以為好心或蹭流量，而且會在訊息中夾雜卸責文字。這正是典型的陰謀論傳播鍊特徵。

再提醒一下，重大災難時如何避免成為陰謀論傳播鍊的一員：

一、平時就愛傳可疑訊息的親友，此時要小心他的貼文，或者乾脆用來當判斷訊息的反指標。

二、關心事件，尤其是對受害、罹難者的同情，容易影響判斷力，確認訊息時不要忽略這一點。

三、訊息內容如果沒有具名的明確來源，甚至現場的第一手消息，不要當成事實。

四、號稱是事件現場的圖片、影片，如果不能確定張貼者的可信度，不要點擊，因為很可能是移花接木騙點擊的假訊息，看了難受還被騙。

五、自己都不確定是否為真的訊息，不要轉傳分享。

其實這五點都很容易做到，也不限於重大災難發生時，大選前也可以類似的方式避免自己成為假訊息與陰謀論的傳播鍊。陰謀論本身才是毒糖果，不要隨便撿來吃。

（作者是世新大學傳播博士）

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