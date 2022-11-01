自由廣場》（鏗鏘集）紅藍肖想摸蜊兼洗褲

◎ 王景弘

今年九合一選舉，藍營配合中國武嚇，戰法詭異，紅藍都以障眼法，肖想摸蜊仔兼洗褲，以恐嚇選民，推銷一中與失敗主義，幫國民黨打選戰。

藍營抬轎層全面換班。以王金平為首的台灣人轎夫，幾乎消聲匿跡，熱情抬轎的是馬英九們，不是染紅的深藍就是過氣藍，坐轎成習，不接地氣，只能在特定同溫層選區幫著吶喊，對候選人幫助有限，摸蜊仔是別有所圖。

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這些國民黨殖民者第二代，已坐過轎，不甘心失去政權，擅長鼓譟叫罵，以仇恨民進黨、蔡英文為能事，國民黨人貪污案在身，論文不知所云雜抄，都非違法失德。他們仗打手多，虛張聲勢，控制輿情風向，他們說行就行，不行就不行。

國民黨長期靠地方角頭保政權，黑金梟雄，世代相傳，盤根錯節，爛而未敗，只要不全面翻盤，國民黨便可以炮製錯誤訊息：台灣人認同他們的「九二一中」主張，不願抗中保台，不堅持主權獨立，民進黨自衛保台是挑釁，造成台海情勢緊張。

他們以避戰包裝投降，以不抵抗包裝「和平」，以「票投民進黨青年上戰場」公然附敵恐嚇，哀號「抗中保台」不能「解決」問題，接受九二一中才能「和平」。但主權爭議，沒有一方投降便無法解決，國民黨的解決模式是接受中國的條件投降。

「抗中保台」不是要解決問題，而是主權現狀的自衛，堅持雙方互不相隸屬的事實與法理，留待台灣可以接受的解決方式出現。

中國加強對台灣脅迫，肖想幫投降派出頭，但赤裸裸恐嚇只會製造反效果，便藉口裴洛西議長訪台，升高軍事脅迫，既破壞美台關係，也干擾選舉。台灣人單純，以為地方選舉只是人情世故，不知警覺紅藍正幹摸蜊仔兼洗褲的勾當。

（作者為資深新聞工作者）

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