自由廣場》從國民黨的漢奸談「避戰謀和」

◎ 陳冠甫

前中國領導人胡錦濤，在中共廿大「被架離會場」，習近平的專橫，震驚國際。前總統馬英九也表示，廿大後中國對台立場更為嚴厲，因而積極宣揚「避戰謀和」，並解釋，不是投降，而是避免國民死傷。而近來中國國民黨在選舉造勢場合也強調「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場」。坦白說，藍營這句順口溜比起過去「票投民進黨，中華民國就滅亡」進步不少。但邏輯經不起推敲 － 中國對台將更為嚴厲，難道我們不應該備戰？備戰就是挑釁？

國民黨相關論述還包括如龍應台的「鼓吹戰爭的人都是罪人」、蘇起的「台灣拋棄九二共識，台灣才是改變現狀者」等，以「和平論」包裝「不挑釁、釋出善意、避免兵戎相見」的主張，進而把台灣備戰、尋求國際支持視為「引戰」。事實上，國民黨恰巧正在完備中國武力犯台的開戰條件。

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日前一場「中共權力變遷與治理趨勢」國際研討會，法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲計畫主任杜懋之（Mathieu Duchatel） 提到，中國正發起一場認知運動，嘗試讓台灣民眾相信「美國會將台灣推向與中國的代理人戰爭」。並延續中國與國民黨否認台灣為主權國家的論述，藉以抵銷類似歐美國家支援烏克蘭的正當性，使台灣孤立無援。尤其，「兩岸同屬一個中國」說法最為危險，將侵略戰爭定為一國內戰，避開《聯合國憲章》「成員國在其國際關係上不得使用威脅或武力……侵害任何成員國或國家之領土完整或政治獨立」的國際法原則。

從杜懋之的觀察來看國民黨「避戰謀和」，其高明在於語言修辭上的強大力量，但正如國民黨元老、孫文的文膽汪精衛，在廣州、武漢相繼淪陷後，產生「謀和」想法，發起和平運動，希望「避戰」減少傷亡。他任行政院長時曾說：「抵抗侵略與不拒絕和平並非矛盾」，同樣讓人難以反駁！但事實是，汪精衛最後還是被國民黨定為「漢奸」！

如果代入俄國入侵烏克蘭的血淚現實，我們就會發現「避戰謀和」根本是廢話，國民黨人也並非無知，例如與「抵抗侵略與不拒絕和平並非矛盾」對應的「敵未出國土前，言和即漢奸」，就是由華僑陳嘉庚於國民參政會提案通過，自此漢奸與汪精衛成為同義詞。至於台奸會成為誰的同義詞？「避戰謀和」甚囂塵上的當下，兩千多萬台灣人正盯著呢！

（作者就讀臺北大學法律研究所）

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