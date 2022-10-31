自由廣場》逃離上海之後…

◎ 白兆

廿大落幕，接連高掛內地社媒熱搜榜的「解決台灣問題」幾個大字格外豔紅刺眼，但我從來不覺得台灣這片自由的土地上有任何「問題」需要解決，相反，打開內地社媒，滿屏的排隊核酸檢測、封控隔離，當代人的核酸保質期只有廿四小時。穿上防護服，人人都是新時代的紅衛兵，到底哪裏才有問題？又是哪裏被毫無人性的防疫政策折磨淪落到民不聊生？

睜眼看一看中國的人間吧，僅這短短一週內，被上海防疫人員推搡導致受傷滿手鮮血的女孩；西寧由於疫情防控，無法住院的癌症晚期老人，家人由於封控無法趕到身邊照顧，孤身去世前自己連一頓飽飯都沒能吃上；內蒙古被強制轉運的廿四萬學生，由於車上陽性混雜，始發地和終點站紛紛拒絕接收，困在火車上無法充電、物資嚴重不足，十幾個小時不讓吃喝上廁所，穿著全副武裝的防護服擠在車箱內，核定六十人的車廂內塞下二百餘人，四張床鋪足足擠滿十個學生，甚至有的學生只能爬上去躺在行李架；鄭州正在上演的富士康大逃亡，流竄在鄉野小路間的廠哥廠妹，活生生一副脫北者形象，哪怕已經感染，待在廠裡不上班就沒有飯吃、沒有水喝，以及高壓封控下發生的多起自殺、他殺事件。其實這些人的願望很簡單，只是「活下去」而已。

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我親身經歷了今年初上海慘無人道的三個月封控，若說不幸中的萬幸，便是上海舉足輕重的國際地位使得這裏的呼救能被聽見、遭遇能被看見，但在那些陽光無法普照的地方呢？青海、新疆、西藏、甘肅、內蒙古、以及不知名的東北小城，這些長期被邊緣化的省份，生活在那裡，掙扎著只是想活下去的人們，又該如何？

冰凍三尺非一日之寒，曾經的香港會淪落到今日光景也絕非一朝一夕，誠然，那個經濟飛速發展，會給人以虛構遐想的中國，早已成為過去式。若說團結中華民族最好的方式便是讓台灣看到香港在一國兩制下的長治久安，但他們反倒讓台灣藉由香港慘痛的教訓看清一國兩制這個徹頭徹尾的謊言。可惜掌權人永遠不懂，槍砲下能出來的只有政權，根本無從出來文明與法治。

如今內地再度爆發移民潮，掌握財富和知識的人們紛紛無奈選擇遠離這塊是非之地，留給這片土地的，就只剩下貧窮和愚昧。小粉紅們，把整日威脅台灣的精力分一份去看看這淒慘的人間吧。

（作者為中國籍，從事藝術行業，現居倫敦）

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