自由廣場》民主絕緣，經濟還有資本？

◎ 林文彬

全球正在經歷被中國式盜用的「現代化」弔詭，這個最早被周恩來、毛澤東提出的四個現代化，就暗藏「政左經右」地被鄧小平的改革開放騙過世人，如今習近平以中國式現代化作為中共二十大的中心任務，更是弔詭。

現代化指的是在學術知識上的科學化，政治上的民主化，經濟上的工業化，思想文化領域的自由化、個人化、世俗化。但中共卻說它們也要現代化，硬說他們的體制是中國式的民主，人民民主、充分保障民主選舉、民主決策、民主協商…，幾乎能與民主掛鉤的辭彙都給中共派用上了。這招類似「白馬非馬」的辯證法，可真令全世界瞠目結舌。難怪美國前國務卿龐皮歐會說，想與中國建立友誼太天真，癥結就在中共根本就是一個流氓政府－全世界最不重視人權，沒有自由、民主的專制體制。

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四十年前，西方國家根據政經學理，信以為中國走資之後，會步上民主化、自由化的坦途。結果事與願違，換來養虎貽患的厄運。四十年河東，四十年河西，這次換中共誤以為甩掉民主、自由的國家，也能坐享資本主義挹注時的成就，而且早在十年前就「食無三把蕹菜，就要上西天」地翻臉不認人，槓上幾乎是全世界。

結果，歐美不忍了！美國一出手就是帶頭打貿易戰、晶片戰，中國沒了坐享資本主義紅利的支撐，產業經濟下滑，已在由盛而衰的軌道。至於「共同富裕」口號，也勢將落空，繼跨國企業之後，富人資本大量外流便是明證。「中國夢」在二十大習近平獨裁確立之後，走向自絕於民主自由的老毛舊路，厄夢會否從此糾纏著斷奶的巨嬰？全世界都在看！

（作者為雲林縣議員，著有《林文彬時論：從虎尾看世界》

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