自由廣場》聽曹董 憶民進黨的氣勢

◎ 張世賢

民進黨二度在中央執政後，穩健有餘，但開創動力不足，令人感覺太過紳士派，不敢放大聲量據理力爭。像曹興誠近來每能振聾發聵的議論，無非陳述事實，民進黨早該向國內外大聲宣講，反擊紅藍政媒的奇談怪論。但好像已經習慣挨打的民進黨，一直少有採取有效的行動，以致國內外都經常被那些異端邪說誤導。

就以目前的台北市長選戰而言，明明陳時中是首屈一指的人選，他領導抗疫將近三年的優異表現，普受國際社會肯定、讚揚，但卻被國內其他陣營用許多無中生有的罪名加以醜化，操作所謂的「仇恨值」，連惡毒的「謀財害命」都罵得出口。但弔詭的是，陳時中本人和競選團隊挨打後，少見列舉具體的數據、事實和國際間的客觀評比，並指出在野陣營詆毀AZ疫苗卻有高層的「AZ特攻隊」偷打之類毫無格調的搗亂，展開擲地有聲的反擊，而眼睜睜看著莫名其妙的「仇恨值」真的變成一回事，實在令人納悶！何以民進黨的論述能力淪落至此？往昔黨外時代和民進黨成立早期各路選將滔滔雄辯的風采，吸引選民爭先恐後前往聽講，匯聚了龐大聲勢的盛況，而今安在？

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自由時報二十八日的社論指出，年底選舉不只是地方選舉。看來十分虛弱的民進黨，應該努力振作了。愛台的曹董登高一呼，根據史實所做的條理井然的論述，喚醒了相當多數的台灣人民，但也還有不少人執迷未悟，尤其是馬英九、蘇起等人又公然散布投降主義，企圖把年輕人扭曲成討厭民進黨。在習近平已經定於一尊、狂妄叫囂要奪占台灣的今天，在台灣人民還飽受紅籃邪說洗腦誤導的此刻，當務之急應是延請像曹董這樣有內涵的人，在不到一個月的選戰期間巡迴全台助講，找回強大的黨外氣勢，取得左右選戰方向的主導權。筆者認為，口才一流、邏輯嚴謹的賴副總統，在這方面也可發揮極大的戰力。

（作者為故宮退休研究員）

陳時中的冷靜與選戰

◎ 王淳隆

關於台北市市長的選情，現在的民調顯示民進黨籍候選人陳時中似乎沒有特別突出。其他候選人對於防疫所做的抹黑、攻擊，陳時中的反應似乎因為只做說明而顯得過於保守無力。個人認為，民進黨對政策的說明能力不應是這麼軟弱！

民進黨要做的是，要將兩年多來陳時中擔任衛福部長時所經歷過的防疫危機處理過程，整理推出一系列感人的紀錄片，來喚起全國民眾對當時的記憶，並突顯出陳時中的決策與執行能力。無論是武漢航班接回台灣國民時的日夜匪懈，郵輪由日本回台時的核酸檢測以及登輪迎接，甚至是每日一記者會的實問實答，陳時中一再的感動當時眾多國民，一度還將陳時中的民調推上高達九十％，這也是民進黨提名陳時中的原因。

現在，因為陳時中本人的道德潔癖，不願意激烈攻擊其他候選人，雖然這也是個人相當欣賞的特質，但是在劇烈的選戰中，卻可能因為聲量不足而被掩蓋。個人建議陳時中的競選團隊，應該擔負起幫陳時中拉抬聲勢的責任，及時推出這些能感動人的新聞片段紀錄，讓陳時中回到擔任防疫指揮官時令人感動的陳時中，才是上策。

（作者為建築師，淡江大學退休助理教授）

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