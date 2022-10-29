自由廣場》過敏性氣喘患者感謝高端

◎ 曾文星

隨著選舉進入最後衝刺，藍、白、黃一開口就是痛罵高端，彷彿高端公司是什麼黑心藥商、高端疫苗是一文不值的垃圾。這對打高端疫苗，下個月初就要赴日探親的我來說，完全無法理解。

我自己是第九類的過敏性氣喘患者，以往只要得到流感，氣喘一發作，咳個七天七夜是「基本款」。基於過往打流感疫苗的經驗，對蛋白疫苗的信任，讓我選擇在去年年底時就打了第三劑高端。日前不慎確診，原以為這次氣喘發作會很劇烈，卻意外地僅咳了三天三夜，嗅味覺都正常，比往常流感的症狀還輕微。七天的解隔日一到，快篩滴下去就是清楚一條線，沒有拖泥帶水的粉紅色第二線。之後的例行性回診，主治醫生也認為沒什麼大礙，算是安然渡過這世紀大疫的考驗。

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疫苗是國家的戰略物資，台灣能有自己的COVID-19國產疫苗，讓很多國家羨慕！但遺憾的是，有些人就是見不得台灣好，從之前的浩鼎案到現在的高端疫苗，台灣的生技業只要一有表現，馬上就會招來政治追殺，似乎刻意要打壓不讓生技業在國際舞台發光發亮。

台灣目前有五款COVID-19疫苗，加上莫德納次世代疫苗能選擇，「外國的月亮沒有一定比較圓」，打高端疫苗的我覺得無需妄自菲薄，它是很好的疫苗，舒適又安全，保護了身為高風險族群的我。所以即使去日本要多做一道PCR程序，我也甘之如飴，而且並不打算讓高端公司買單這筆費用，畢竟因為選舉讓他們太委屈了。最後，我要以一個高端疫苗保護力見證者的身分說：我高端！我驕傲！高端疫苗是「台灣之光」。

（作者為法務顧問，台北市民)

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