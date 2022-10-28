自由廣場》中國北韓化恐將成真

◎ 黃瑞光

筆者認為，此次中共高層人事變動，最值得台灣關切的就是國安與軍事。

首先，國安部黨委書記兼部長陳文清成為政治局委員及中央書記處書記，公安部黨委書記兼部長王小洪成為中央書記處書記。新任政治局常委暨中央書記處常務書記蔡奇，現職是北京市委書記，但其在浙江時曾任國家安全委員會辦公室常務副主任。這個意涵十分明確，也就是國安、公安部領導人都成為黨和國家領導人，再加上今年二十大政治報告裡特別增加強調國家安全這一段，可以預見中共未來會更為重視相關事務。

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軍事方面，留任的中共中央軍委副主席張又俠，參加過中越戰爭；另一位新任副主席何衛東，曾任東部戰區司令、中央聯戰指揮中心等資歷；新任中央軍委委員苗華，與剛上任的東部戰區司令員林向陽，都曾在對台主力的第三十一集團軍服役，並歷經台海危機，可以預期，中共軍方高層正由打過中越戰爭的「越戰幫」向「台海幫」過度。共軍對台海狀況的瞭解，將更甚以往。

如前所述，各界對於此次中共高層人事改組跌破眼鏡，並大多認為習近平並無安排接班人的規劃，將長期主政。當中共從派系制衡的集體領導，走向皇帝式的一人領導，習近平「非我族類，其心必異」的執政風格，未來中共的運作將完全維繫在習近平一人的意志與健康上。當中共高層決策變成小圈圈決策模式時，可能會只有吹捧與政治正確的幹部，而無勇於表達不同意見的忠臣。未來中國對外的決策，包括對台灣政策變動可能會難以預期。中共黨校前教授蔡霞「習近平將使中國『北韓化』」的預判，恐將成真，而明年將是「習皇帝」的七十大壽，中共新一代強調「忠誠、國安、實戰」的領導階層，是否可能端出理性的「生日賀禮」，是各界需要關注的重點。

（作者為法學博士、公務員）

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