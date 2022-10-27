社論》胡錦濤這個啟示錄

中共二十大，前總書記胡錦濤被架離會場，顯示習近平的任期，恐怕會比三任長很多。約略同時，英國首相特拉斯因經濟政策大失人心，上任四十五天便宣布辭職，前財政大臣蘇納克成為英國首位印度裔首相。民主體制，總統制的定期改選，內閣制的快速換檔，有利於反映民意、調整政策。相對的，像中國那樣的一黨專政、一人獨裁，很容易犯下「偉大的錯誤」。危機處理，孰優孰劣，答案不問可知。可以說，未來，習近平的真正檢驗是危機。

「胡錦濤下場」那一幕，堪稱二十大全劇的畫龍點睛，接下來的政治局委員、政治局常委、人大政協主席可能人選，都成了無關緊要的議題，因為那一幕象徵力十足，習近平權勢熏天，不容任何挑戰者，明年兩會以後，腥風血雨的整肅，鬥垮鬥臭另一個薄熙來，也不會令人感到意外。改革開放以來的「政治慣例」，幾乎被習近平悉數打破，他自認是新規則制定者，而非舊規則遵守者。在國際上又何嘗不然？就像曼徹斯特中國領事館把抗議者抓進去打的外交戰狼所言：這是我的責任！

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習近平長期掌權揭幕，給人的第一印象，與其說是太平盛世，不如說是內外交迫。習近平第三任的起手式，在專制國家內是家常便飯。值得觀察的是，經過改革開放、對世界開放，中國人民所享有的機會，正在被習近平收回去。封城清零，民怨四起，也許壓得下去。經濟下滑滋生的社會矛盾，可能會持續腐蝕「一人專政」的基礎。不過，民主世界仍要小心，這意味著中國離和平崛起更遠了，中國、戰爭這兩個名詞的關係更緊密了。接下來的中國，外戰、內亂在所難免，複合型挑戰更大。美國為首的西方，正在為烏俄戰爭焦頭爛額，不願看到中國發動的另一場戰爭，乃至新的朝鮮半島戰爭。可惜，習近平想的不一樣，中華民族的偉大復興，乃是他終身掌權的正當性基礎，為此，不惜一戰、不惜代價。台灣是他的首要目標，但若以為台灣便可以滿足他的胃口，而稍有張伯倫「姑息主義」思維，如馬斯克對烏克蘭、台灣之倡言，不久一定會付出更慘痛的代價。

觀察一個決策者，應從他使用權力的方式來掌握他的本質。過去十年，對內增加壓迫性，對外增加侵略性，是國際看到的習近平行為模式。二○一八，修憲取消國家主席任期；二○二○，利用全球疫情制頒香港國安法；今年二月，中俄聯合聲明，偽中立暗挺普廷入侵烏克蘭；八月，以裴洛西訪台為藉口圍台軍演；遑論國進民退、抑鄧崇毛、共同富裕等「返毛現象」，在在令國際感受到戰狼出征的寒風。但願，以往總是認為事不關己的國家，通過二十大認識到沒有人是局外人，習近平連胡錦濤都狠下心了，他與任何國家的競爭、衝突、戰爭也不會有所懸念。尤其是，習近平的字典裡，只有殲滅，沒有競爭。

受全球化影響，西方與中國、俄羅斯的關係盤根錯節，歐洲能源靠俄羅斯、市場靠中國，而美國的民主紛亂與企業垂涎專制國家市場，遂令習近平、普廷深信「東升西降」、「中治西亂」。最令人擔憂的是，西方的領頭羊美國，川普（共和黨）執政時傾向「友俄防中」，到了拜登（民主黨）傾向「友中防俄」。殊不知，中國與俄羅斯，經過習近平與普廷之專制結盟，早已打破美國兩黨「離間中俄」之戰略思維。假使，民主、共和兩黨，繼續對中俄取捨懷有幻想，恐將難逃「戰略漂流」之惡果。

全球第三波民主化的反覆，以及民主國家出現威權浪潮，乃是習近平追求中華民族偉大復興的有利環境。美國帶動西方對中國戰略圍堵、晶片戰爭，也許縮小了普廷恢復帝國榮光、習近平追求強國崛起的規模，不過，一如普廷之於烏克蘭，即使歹戲拖棚依舊可以耗下去，習近平強國夢縱令受阻，還是行有餘力經營亞太勢力範圍，擠壓美國的霸權地位，改變美中世紀馬拉松之勢力消長。台灣，在中國挑戰美國霸權的決戰中，很像「給我一個支點我就能撬動地球」的「阿基米德支點」。問題在於，被挑戰的西方領袖，能不能制敵機先。

歐盟的主要國家德國、法國，至今對普廷、習近平依違之間，領導特質、商業利益是制約因素。一一○八的期中選舉，則是拜登、民主黨的變數。如果這場選舉結果，揭開美國國內新的政治紛擾，甚至令人產生二○二四的不確定性，導致美國政策再度轉彎，普廷與習近平的共伴效應，恐怕更不可小覷。

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